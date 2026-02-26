< sekcia Ekonomika
Spoločnosť Munich Re vlani dosiahla rekordný zisk
Čistý zisk z podnikania v oblasti zaistenia sa oproti predošlému roku posilnil o 6,6 % na 5,2 miliardy eur.
Autor TASR
Mníchov 26. februára (TASR) - Nemecká zaisťovňa Munich Re vykázala za minulý rok rekordný čistý zisk v sume 6,1 miliardy eur. Tento výsledok o 100 miliónov eur prekonal očakávania. Prevádzkový zisk spoločnosti sa zvýšil na 8,9 miliardy eur z úrovne 8 miliárd eur v predchádzajúcom roku. Generálny riaditeľ Munich Re Christoph Jurecka prognózuje, že v tomto roku čistý zisk jeho firmy stúpne na 6,3 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čistý zisk z podnikania v oblasti zaistenia sa oproti predošlému roku posilnil o 6,6 % na 5,2 miliardy eur. Poisťovňa Düsseldorf Ergo, ktorá je dcérou Munich Re, k zisku prispela sumou 917 miliónov eur, čo bol rast o 13 %.
Príjmy spoločnosti Munich Re v minulom roku mierne klesli na 60,4 miliardy eur zo sumy 60,8 miliardy eur v roku 2024. K rastu zisku však prispel menší počet prírodných katastrof, napríklad to, že vlani východné pobrežie USA nezasiahol žiadny hurikán. Výdavky na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami prudko klesli na 887 miliónov eur z úrovne 1,915 miliardy eur.
