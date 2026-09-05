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Spoločnosť: Na sporenie druhý pilier nestačí, kľúčom je investovanie
Jednou z ďalších možností, ako si zabezpečiť vyššiu životnú úroveň na dôchodku, sú ETF podielové fondy.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Väčšina Slovákov podceňuje prípravu na dôchodok, pričom kombinácia štátnej penzie a II. piliera im v budúcnosti na udržanie životnej úrovne nebude stačiť. Prehlbujúci sa výpadok príjmov a demografická kríza si vyžadujú včasné vlastné investovanie, ideálne prostredníctvom indexových či ETF fondov, informovala vo štvrtok spoločnosť Universal maklérsky dom.
„Dôchodkovú tému pritom drvivá väčšina obyvateľstva reálne podceňuje až do dosiahnutia dôchodkového veku, keď budú čeliť tvrdej realite,“ uviedol garant pre sektor kapitálového trhu spoločnosti Universal maklérsky dom Marek Sokol. Podľa neho stačiť nemusí nielen dôchodok od štátu, ale ani šetrenie z II. piliera.
Pri odchode do dôchodku čistý príjem podľa spoločnosti Universal klesne o viac ako 40 %, pričom tento rozdiel sa bude v budúcnosti prehlbovať. Pri čistom príjme 1500 eur a 30 rokoch do dôchodku bude človeku na dorovnanie štátnej penzie chýbať približne 600 eur mesačne. Na vykrytie tohto rozdielu stačí pri započítaní inflácie odkladať zhruba 90 eur mesačne. Nepriaznivý demografický vývoj situáciu ďalej zhoršuje, počet neaktívnych dôchodcov výrazne narastie, zatiaľ čo pracujúcich, ktorí systém financujú, rapídne ubudne.
Podľa odborníka je II. pilier pre každého novozamestnaného či živnostníka automatickým a bezplatným základom dôchodkového sporenia, keďže sa financuje z už zaplatených odvodov. Slúži tak ako ideálny štartovací bod, na ktorý by malo nadväzovať vlastné investovanie. Odborník odporúča vyberať jednoznačne z indexových programov, ktoré sú z dlhodobého hľadiska najvýkonnejšie, a teda dokážu výrazne viac zhodnotiť majetok sporiteľa.
Tretí pilier dáva zmysel podľa Sokola hlavne v prípade, keď je aj samotný zamestnávateľ ochotný prispievať druhou časťou k budovaniu dôchodku. „Je však potrebné v tomto prípade pripomenúť fakt, že k vlastným vkladom sa viete dostať najskôr po desiatich rokoch, pričom k vkladom zamestnávateľa až po dosiahnutí dôchodkového veku, čím sa vytráca akákoľvek možnosť flexibility. Taktiež výnos je daňovo zaťažený 19 % sadzbou dane,“ vysvetlil Sokol.
Jednou z ďalších možností, ako si zabezpečiť vyššiu životnú úroveň na dôchodku, sú ETF podielové fondy. Medzi ich hlavné výhody patrí daňové oslobodenie už po jednom roku ich držania, ako aj ich plnú flexibilitu, keďže sa na takýto produkt nevzťahuje žiadna viazanosť.
„Dôchodkovú tému pritom drvivá väčšina obyvateľstva reálne podceňuje až do dosiahnutia dôchodkového veku, keď budú čeliť tvrdej realite,“ uviedol garant pre sektor kapitálového trhu spoločnosti Universal maklérsky dom Marek Sokol. Podľa neho stačiť nemusí nielen dôchodok od štátu, ale ani šetrenie z II. piliera.
Pri odchode do dôchodku čistý príjem podľa spoločnosti Universal klesne o viac ako 40 %, pričom tento rozdiel sa bude v budúcnosti prehlbovať. Pri čistom príjme 1500 eur a 30 rokoch do dôchodku bude človeku na dorovnanie štátnej penzie chýbať približne 600 eur mesačne. Na vykrytie tohto rozdielu stačí pri započítaní inflácie odkladať zhruba 90 eur mesačne. Nepriaznivý demografický vývoj situáciu ďalej zhoršuje, počet neaktívnych dôchodcov výrazne narastie, zatiaľ čo pracujúcich, ktorí systém financujú, rapídne ubudne.
Podľa odborníka je II. pilier pre každého novozamestnaného či živnostníka automatickým a bezplatným základom dôchodkového sporenia, keďže sa financuje z už zaplatených odvodov. Slúži tak ako ideálny štartovací bod, na ktorý by malo nadväzovať vlastné investovanie. Odborník odporúča vyberať jednoznačne z indexových programov, ktoré sú z dlhodobého hľadiska najvýkonnejšie, a teda dokážu výrazne viac zhodnotiť majetok sporiteľa.
Tretí pilier dáva zmysel podľa Sokola hlavne v prípade, keď je aj samotný zamestnávateľ ochotný prispievať druhou časťou k budovaniu dôchodku. „Je však potrebné v tomto prípade pripomenúť fakt, že k vlastným vkladom sa viete dostať najskôr po desiatich rokoch, pričom k vkladom zamestnávateľa až po dosiahnutí dôchodkového veku, čím sa vytráca akákoľvek možnosť flexibility. Taktiež výnos je daňovo zaťažený 19 % sadzbou dane,“ vysvetlil Sokol.
Jednou z ďalších možností, ako si zabezpečiť vyššiu životnú úroveň na dôchodku, sú ETF podielové fondy. Medzi ich hlavné výhody patrí daňové oslobodenie už po jednom roku ich držania, ako aj ich plnú flexibilitu, keďže sa na takýto produkt nevzťahuje žiadna viazanosť.