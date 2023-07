Spoločnosť Nafta dosiahla vlani zisk po zdanení vo výške 200 mil. eur

Bratislava 14. júla (TASR) – Akciová spoločnosť Nafta dosiahla v roku 2022 zisk po zdanení vo výške 200 miliónov eur, na daniach a poplatkoch uhradí štátu 65,4 milióna eur. Viac ako dve tretiny zisku bolo vytvorených skladovaním pre zahraničných klientov. Uviedol to Martin Babulic, vedúci internej a externej komunikácie spoločnosti.



Priaznivý hospodársky výsledok bol podľa neho ovplyvnený tým, že spoločnosť úspešne pokračovala v implementácii stratégie väčšej orientácie na poskytovanie krátkodobých služieb skladovania.



Poznamenal, že v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov na Slovensku sa v roku 2022 aktívne pokračovalo v prieskumných aktivitách v troch kľúčových prieskumných územiach, a to v spolupráci so zahraničnými partnermi aj samostatne.



Nafta, a.s. pôsobí v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine. Majoritným, 56,15-percentným akcionárom spoločnosti je SPP Infrastructure, a. s., Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií.