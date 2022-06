Berlín/Belehrad 13. júna (TASR) - Nemecká spoločnosť Nordex uzavrela dohodu o dodávke veterných turbín Srbsku. To bude zároveň jej debut na tamojšom trhu. TASR správu prevzala z DPA.



Nordex Group v pondelok oznámila, že dostala objednávku na dodávku 105 MW turbín pre prvú veternú farmu v Srbsku. Nová zákazka pre projekt v Krivači umožní firme po prvý raz vstúpiť na srbský trh.



"Sme radi, že môžeme urobiť tento prvý krok na veľmi sľubnom srbskom trhu s projektom Krivača," povedal šéf predaja Nordex Patxi Landa.



"Sme vysoko motivovaní začať spoluprácu so srbskou MK Group a slovinským ALFI Green a tešíme sa, že ich podporíme pri výrobe udržateľnej elektriny pomocou našej technológie," dodal.



Finančné podmienky obchodu, ktorý zahŕňa aj zmluvu o prémiovom servise turbín na obdobie 25 rokov, neboli zverejnené.



Nemecká spoločnosť dodá pre projekt 22 turbín N149/4.X zo série Delta4000 Nordex na jar 2023. Veternú farmu vyvinula rakúska skupina Ivicom. V budúcnosti ju budú prevádzkovať srbská MK Group a slovinský ALFI Green Energy Fund.



Po uvedení do prevádzky, ktoré predpokladajú na konci roka 2023, sa očakáva, že projekt Krivača bude vyrábať 310 GWh čistej elektriny ročne, čo zodpovedá približne 1 % spotreby elektriny v Srbsku.