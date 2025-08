Spoločnosť objavila pri Brazílii ložisko ropy

Londýn 4. augusta (TASR) - Britská ropná spoločnosť BP oznámila, že pri brehoch Brazílie objavila nové, veľké ložisko ropy a plynu. Pre firmu, ktorá svoju pozornosť opäť presunula z obnoviteľných zdrojov na fosílne palivá, to predstavuje najväčší objav za posledných 25 rokov. Informovala o tom agentúra AFP.



Spoločnosť BP uviedla, že ložisko ropy a plynu objavila v bloku Bumerangue ležiacom 404 kilometrov od mesta Rio de Janeiro. „Je to ďalší úspech nášho prieskumného tímu v tomto mimoriadne dobrom roku,“ povedal Gordon Birrell, viceprezident spoločnosti pre oblasť produkcie. Objav ložiska pri Brazílii je už desiatym objavom pre britskú firmu v tomto roku.



BP v poslednom období expanduje v oblasti prieskumu, pričom do troch rokov chce mať k dispozícii približne 40 vrtov. Počas tohto roka ich plánuje 15. Spoločnosť očakáva, že do roku 2030 zvýši celosvetovú produkciu na 2,3 milióna až 2,5 milióna barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov).



Trhy zároveň čakajú na hospodárske výsledky spoločnosti. Tá ich oznámi v utorok (5. 8.). Jej konkurent Shell zverejnil svoje výsledky minulý týždeň, pričom uviedol, že za 1. polrok zaznamenal pokles čistého zisku o takmer štvrtinu.