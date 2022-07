Spoločnosť OFZ ohlásila hromadné prepúšťanie, o prácu príde 150 ľudí

Oravský Podzámok 6. júla (TASR) - Výrobca ferozliatin z Oravy, spoločnosť OFZ ohlásila hromadné prepúšťanie. Dotkne sa približne 150 zamestnancov. Pre pretrvávajúce negatívne podmienky na trhu, najmä vysoké ceny elektrickej energie a nízke trhové ceny ferozliatin, bude výroba v hutníckom závode v Oravskom Podzámku - Širokej obmedzená predbežne do konca kalendárneho roka. Generálny riaditeľ OFZ Branislav Klocok hovorí, že hoci vyvinuli enormnú snahu o udržanie výroby a zamestnanosti, nie je tak možné robiť na úkor dlhodobej udržateľnosti a ekonomickej stability spoločnosti.



Spoločnosť informuje, že ceny elektriny sa skokovo vrátili nad 300 eur za megawatthodinu, čo predstavuje pre energeticky náročnú výrobu ferozliatin problém. Ten podľa Klocoka nedokážu vyriešiť bez toho, aby OFZ dostala podporu zo strany štátu aspoň na takej úrovni, ako je to zavedené v iných členských štátoch Európskej únie. Generálny riaditeľ dodáva, že ďalším faktorom je nízka cena ferozliatin, ktorá klesá z dôvodu lacného dovozu z tzv. tretích krajín. Zdôrazňuje, že ceny energií sa tam vďaka laxnému prístupu k životnému prostrediu pohybujú hlboko pod 100 eur za megawatthodinu a Brusel napriek tomu takýto import nijako neobmedzuje.



"Navyše naša vláda nám nepomáha ani tam, kde to európska legislatíva umožňuje a Brusel na to členské štáty aj priamo vyzýva. Hoci chápeme, že vysoká inflácia a ceny energií predstavujú problém pre celú ekonomiku, v danej situácii bez štátnej podpory nemáme inú možnosť, ako obmedziť výrobu a časť ľudí prepustiť," vysvetľuje Klocok.



Zamestnanci, s ktorými rozviažu pracovný pomer z dôvodu nadbytočnosti, dostanú odstupné podľa pracovnej a kolektívnej zmluvy spolu s poslednou riadnou výplatou. Obmedzenie výroby platí od začiatku júla. Spoločnosť deklaruje, že je pripravená flexibilne reagovať na ďalší vývoj situácie.