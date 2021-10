Spoločnosť OFZ pre vysoké ceny elektrickej energie obmedzuje výrobu

Oravský Podzámok 6. októbra (TASR) — Výrobca ferozliatin z Oravy, spoločnosť OFZ, rozhodla s okamžitou platnosťou o odstavení viac ako polovice svojich pecí. Dôvodom je skokový nárast ceny elektrickej energie na komoditných burzách, ktorá prekročila sumu 300 eur za megawatthodinu. Ako uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Branislav Klocok, rast cien energií síce očakávali, no zdá sa, že na trhu sa objavili hráči, ktorí cenu elektriny ženú nahor tak, ako nikdy predtým.



Viac ako šesťnásobný nárast ceny elektrickej energie počas 12 mesiacov je pre energeticky vysokonáročnú výrobu ferozliatin likvidačný. "V tomto období síce rástli aj ceny našich produktov, ale zďaleka nie takým tempom ako energia. 300 eur je jednoducho bezprecedentný extrém," zdôraznil Klocok.



Objem výroby sa im pritom podarilo dostať na úroveň pred koronakrízou len nedávno. Ešte v lete využívala fabrika v Oravskom Podzámku - Širokej svoju celkovú výrobnú kapacitu na takmer 100 %. Teraz zo siedmich pecí musia štyri odstaviť. "Rast cien energií sme síce očakávali, ale zdá sa, že na trhu sa objavili hráči, ktorí cenu elektriny ženú nahor tak, ako nikdy predtým. Keď si k tomu pripočítame náklady na emisné povolenky, ktorých cena takisto niekoľkonásobne stúpla, a fakt, že na Slovensku sú kompenzácie pre energeticky náročný priemysel schválené Európskou úniou na zanedbateľnej úrovni oproti iným európskym krajinám, robí to našu výrobu stratovou," vysvetlil Klocok.



Ako doplnil, je to zlá správa pre celý priemysel a hospodárstvo. "Takýto nárast v cenách energií sa prejaví v nákladoch na každý výrobok vyrábaný na Slovensku a, samozrejme, aj v cenovej úrovni," poznamenal výkonný riaditeľ.



V tejto chvíli v podniku nedokážu odhadnúť, ako dlho táto situácia potrvá a či sa ceny elektrickej energie v dohľadnej dobe vrátia na úroveň, ktorá by umožnila opätovne rozbehnúť výrobu v Oravskom Podzámku – Širokej naplno. Od toho závisí aj schopnosť OFZ udržať zamestnanosť.