Spoločnosť Olympus je blízko dohody o predaji divízie mikroskopov

Tokio 23. augusta (TASR) - Japonská spoločnosť Olympus je blízko dohody o predaji svojej divízie mikroskopov, ktorá by jej mohla priniesť v prepočte takmer 2,2 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na tri zdroje oboznámené s informáciami.



Ako uviedol jeden zo zdrojov, ako najpravdepodobnejší kupec sa javí investičná spoločnosť Bain Capital. Okrem nej však záväzné ponuky na kúpu divízie, ktorá vyrába mikroskopy, priemyselné endoskopy a röntgenové analyzátory, podali tento mesiac aj ďalšie investičné firmy Carlyle Group a KKR.



Hovorkyňa Olympusu však oznámila, že zatiaľ sa o ničom nerozhodlo a japonská firma sa vyjadrí v adekvátnom čase. Viac informácií neposkytla. K najnovším informáciám o predaji divízie mikroskopov, za ktorú by Olympus mohol získať viac než 300 miliárd jenov (2,19 miliardy eur), sa nevyjadrili ani záujemcovia.



Japonská firma spustila v predchádzajúcich rokoch rozsiahlu reštrukturalizáciu, po dokončení ktorej sa chce sústrediť už iba na zdravotnícke technológie. V prípade úspešného dokončenia obchodu by to pre Olympus znamenalo podľa údajov firmy Refinitiv najväčší predaj v jeho histórii.



Olympus, ktorý vstúpil na trh pred viac než 100 rokmi ako japonský výrobca mikroskopov, vyčlenil túto divíziu v apríli tohto roka, pričom ju pomenoval Evident. Hodnota aktív Evidentu dosahovala ku koncu marca, keď sa končí v Japonsku obchodný rok, 143,3 miliardy jenov. Evident odhaduje, že v súčasnom obchodnom roku by mal dosiahnuť prevádzkový zisk 6,5 miliardy jenov.



(1 EUR = 137,08 JPY)