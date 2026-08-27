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Spoločnosť OMS v Dojči ide do konkurzu
Podľa FinStatu mala jej celková zadlženosť dosiahnuť sumu vyše šesť miliónov eur.
Autor TASR
Dojč 27. augusta (TASR) - Spoločnosť OMS, ktorá má sídlo v obci Dojč v okrese Senica, smeruje do konkurzu. Podľa FinStatu mala jej celková zadlženosť dosiahnuť sumu vyše šesť miliónov eur. Okresný súd (OS) Nitra rozhodol o zastavení reštrukturalizačného konania a vyhlásil konkurz na majetok spoločnosti. Vyplýva to z uznesenia súdu zverejneného v insolvenčnom registri.
OMS sa pokúsila situáciu riešiť reštrukturalizáciou. Súd konštatoval, že reštrukturalizačný plán mal viaceré nedostatky. OMS navyše sama v podaní súdu uviedla, že pri svojej aktuálnej výkonnosti pravdepodobne nebude schopná reštrukturalizačný plán plniť a že by následne podala návrh na konkurz.
Ďalší postup bude závisieť od konkurzného správcu, ktorý bude zabezpečovať správu majetku úpadcu, zisťovať a speňažovať jeho majetok a riešiť prihlásené pohľadávky veriteľov. O ďalšom osude prevádzky a zamestnancov tak rozhodne priebeh konkurzného konania.
Podľa verejne dostupných účtovných údajov sa firma dostala vo viacerých rokoch do straty. Aj v roku 2016, kedy strata dosiahla približne 1,8 milióna eur. V roku 2017 do spoločnosti vstúpila investičná skupina Grafobal Group podnikateľa Ivana Kmotríka, ktorá získala 70-percentný podiel. Zvyšných 30 percent si ponechal zakladateľ OMS Vladimír Levársky.
Grafobal Group vo firme pôsobil viac ako sedem rokov a podľa vyjadrenia skupiny mal OMS pomôcť s finančnou stabilizáciou. V máji 2024 Grafobal Group oznámil predaj svojho podielu späť Vladimírovi Levárskemu, ktorý sa tak opäť stal plne kontrolujúcim vlastníkom spoločnosti.
Podľa účtovných údajov za rok 2025 zverejnených na FinState mala spoločnosť OMS aktíva v hodnote 6,48 milióna eur, pričom jej vlastné imanie bolo záporné vo výške 447.597 eur. Pri spoločnosti je uvedená celková zadlženosť 106,9 percenta, čo znamená, že jej záväzky presahovali hodnotu jej majetku a predstavovali približne 6,93 milióna eur. OMS zároveň v roku 2025 vykázala stratu 1,76 milióna eur pri tržbách 2,75 milióna eur.
Medzi veriteľmi boli aj zahraničné spoločnosti. V Obchodnom vestníku je zverejnené podanie fínskej spoločnosti Teclux Oy, ktorá si v reštrukturalizácii prihlásila pohľadávku vo výške 51.429,75 eura či macedónska spoločnosť Elektro Dizajn Dooel.
Spoločnosť vznikla v roku 1995 a jej hlavnou činnosťou je výroba svietidiel a elektrických zdrojov svetla. Podľa aktuálnych údajov FinStatu patrila do kategórie podnikov s 25 až 49 zamestnancami.
OMS sa pokúsila situáciu riešiť reštrukturalizáciou. Súd konštatoval, že reštrukturalizačný plán mal viaceré nedostatky. OMS navyše sama v podaní súdu uviedla, že pri svojej aktuálnej výkonnosti pravdepodobne nebude schopná reštrukturalizačný plán plniť a že by následne podala návrh na konkurz.
Ďalší postup bude závisieť od konkurzného správcu, ktorý bude zabezpečovať správu majetku úpadcu, zisťovať a speňažovať jeho majetok a riešiť prihlásené pohľadávky veriteľov. O ďalšom osude prevádzky a zamestnancov tak rozhodne priebeh konkurzného konania.
Podľa verejne dostupných účtovných údajov sa firma dostala vo viacerých rokoch do straty. Aj v roku 2016, kedy strata dosiahla približne 1,8 milióna eur. V roku 2017 do spoločnosti vstúpila investičná skupina Grafobal Group podnikateľa Ivana Kmotríka, ktorá získala 70-percentný podiel. Zvyšných 30 percent si ponechal zakladateľ OMS Vladimír Levársky.
Grafobal Group vo firme pôsobil viac ako sedem rokov a podľa vyjadrenia skupiny mal OMS pomôcť s finančnou stabilizáciou. V máji 2024 Grafobal Group oznámil predaj svojho podielu späť Vladimírovi Levárskemu, ktorý sa tak opäť stal plne kontrolujúcim vlastníkom spoločnosti.
Podľa účtovných údajov za rok 2025 zverejnených na FinState mala spoločnosť OMS aktíva v hodnote 6,48 milióna eur, pričom jej vlastné imanie bolo záporné vo výške 447.597 eur. Pri spoločnosti je uvedená celková zadlženosť 106,9 percenta, čo znamená, že jej záväzky presahovali hodnotu jej majetku a predstavovali približne 6,93 milióna eur. OMS zároveň v roku 2025 vykázala stratu 1,76 milióna eur pri tržbách 2,75 milióna eur.
Medzi veriteľmi boli aj zahraničné spoločnosti. V Obchodnom vestníku je zverejnené podanie fínskej spoločnosti Teclux Oy, ktorá si v reštrukturalizácii prihlásila pohľadávku vo výške 51.429,75 eura či macedónska spoločnosť Elektro Dizajn Dooel.
Spoločnosť vznikla v roku 1995 a jej hlavnou činnosťou je výroba svietidiel a elektrických zdrojov svetla. Podľa aktuálnych údajov FinStatu patrila do kategórie podnikov s 25 až 49 zamestnancami.