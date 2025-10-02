Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Spoločnosť OpenAI dosiahla hodnotu 500 miliárd USD

Na archívnej snímke z 19. januára 2023 nápis „Vitajte v OpenAI“ na domovskej stránke ChatGPT. Foto: TASR/DPA

Dostala sa tak na čelo zoznamu najhodnotnejších spoločností sveta.

Autor TASR
New York 2. októbra (TASR) - Spoločnosť OpenAI, ktorá stojí za komunikačným nástrojom na báze umelej inteligencie ChatGPT, dosiahla hodnotu 500 miliárd dolárov (426,48 miliardy eur). Dostala sa tak na čelo zoznamu najhodnotnejších spoločností sveta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.

Ocenenie je podľa Reuters výsledkom dohody, v rámci ktorej súčasní a bývalí zamestnanci predali investorom akcie v hodnote 6,6 miliardy USD. Akcie údajne nakúpilo konzorcium investorov, v ktorom sú zastúpené napríklad firmy Thrive Capital, SoftBank a Dragoneer Investment, uviedol jeden zo zdrojov. Skorší predaj akcií OpenAI v apríli tohto roka ocenil spoločnosť na zhruba 300 miliárd USD.

OpenAI je so svojím nástrojom ChatGPT priekopníkom v oblasti konverzačných programov. Medzi jej ďalšie služby využívajúce umelú inteligenciu patria napríklad aplikácie na automatizovanú tvorbu obrázkov a videí.

(1 EUR = 1,1724 USD)
