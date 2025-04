Spoločnosť OpenAI má záujem o internetový prehliadač Chrome

Washington 23. apríla (TASR) - Spoločnosť OpenAI, ktorá stojí za softvérovým nástrojom na automatizovanú komunikáciu ChatGPT, by mala záujem o získanie webového prehliadača Chrome, ak by ho spoločnosť Google musela predať v rámci protimonopolného konania. Vyhlásil to v utorok (22. 4.) produktový manažér ChatGPT Nick Turley. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a Reuters.



Americké ministerstvo spravodlivosti požaduje, aby spoločnosť Google prijala rozsiahle opatrenia na obnovenie hospodárskej súťaže v oblasti vyhľadávania na internete. Sudca, ktorý dohliada na súdny proces vo Washingtone, minulý rok rozhodol, že Google má monopol na trhu internetového vyhľadávania a súvisiacej reklamy. Spoločnosť zatiaľ neponúkla Chrome na predaj a proti rozhodnutiu sa odvolala.



Turley pred súdom vo Washingtone v utorok uviedol, že spoločnosť Google odmietla ponuku OpenAI na používanie jej vyhľadávacej technológie v službe ChatGPT. Federálne ministerstvo USA a niekoľko štátov USA chcú v konaní dosiahnuť, aby bola spoločnosť Google prinútená predať svoj prehliadač Chrome, ako aj prijať ďalšie opatrenia na potlačenie jej dominantného postavenia na trhu online vyhľadávania a reklamy.