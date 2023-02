Spoločnosť Orkla Foods zvažuje zatvorenie výrobného závodu v Prešove

Prešov 28. februára (TASR) - Spoločnosť Orkla Foods Česko a Slovensko zvažuje reštrukturalizáciu časti svojej výrobnej kapacity. Cieľom je zaistiť dlhodobú konkurencieschopnosť vo svetle nárastu nákladov. Potenciálne sa zvažuje zatvorenie výrobného závodu Doma v Prešove. Výrobu by mali zabezpečiť sesterské spoločnosti skupiny Orkla alebo externí partneri. Za spoločnosť to pre TASR potvrdil Richard Menczer.



Prípadné zatvorenie nebude mať podľa spoločnosti vplyv na značku a plánuje sa jej ďalší rozvoj. Konečné rozhodnutie podlieha schváleniu materskou spoločnosťou Orkla a možno ho očakávať v druhom štvrťroku 2023.



Prípadné zatvorenie prešovského závodu sa dotkne celkovo 52 pracovníkov. Ak by sa zámer potvrdil, k znižovaniu zamestnanosti a zatváraniu dôjde v druhej polovici tohto roka. Firma deklaruje, že zamestnanci môžu očakávať férové jednanie a poskytne im aj podporu pri hľadaní nového zamestnania či odporučí ďalším potenciálnym zamestnávateľom v regióne.



"V týchto ťažkých časoch sa snažíme byť voči kolegom čo najotvorenejší. Preto už teraz informujeme našich kolegov o možných zmenách, aj keď ich ešte neschválilo vedenie skupiny Orkla. Ak sa tieto zmeny uskutočnia, vďaka kombinácii včasného oznámenia a odstupného budú mať zamestnanci na hľadanie novej práce k dispozícii najmenej šesť mesiacov," povedal riaditeľ dodávateľského reťazca Orkla Foods Česko a Slovensko Petr Novák.



Ako podotkol, podľa predbežných údajov sa im v minulom roku podarilo celkom dobre vyrovnať so zhoršenou situáciou na trhu. "Žiaľ, kombinácia vysokých výrobných nákladov a nízkych marží v prevádzke Doma Prešov znamená stratovosť. Reštrukturalizácia je preto nevyhnutná, aby sme boli konkurencieschopní a mohli investovať do ďalšieho rozvoja našej spoločnosti," vysvetľuje Petr Novák.



Spoločnosť Orkla Foods Česko a Slovensko zamestnáva približne 2500 ľudí. V súčasnosti je druhým najväčším výrobcom balených potravín v Českej republike a štvrtým najväčším na Slovensku. Svoje výrobky vyrába v 11 závodoch.