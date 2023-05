Spoločnosť ProLogium postaví továreň na batérie vo Francúzsku

Paríž 12. mája (TASR) - Francúzsko porazilo konkurenciu z Nemecka a Holandska a prilákalo taiwanskú spoločnosť ProLogium, ktorá v krajine postaví svoju prvú zámorskú továreň na výrobu automobilových batérií. Prispelo k tomu lobovanie prezidenta Emmanuela Macrona, stimuly a výhodné ceny energie. Uviedli to manažéri taiwanskej spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ProLogium po zúžení zoznamu krajín z 13 na tri oznámilo, že sa svoju druhú gigafabriku a prvú mimo Taiwanu vybuduje vo severofrancúzskom prístavnom meste Dunkerque.



Továreň, ktorá má začať s výrobou v roku 2026, bude štvrtým závodom na výrobu batérií v severnom Francúzsku.



Európa v súčasnosti vo veľkej miere závisí od batérií vyrobených v Ázii pre elektrické autá. Lídri jednotlivých štátov tak ponúkajú rôzne stimuly na naštartovanie tohto odvetvia. Zvlášť po tom, ako USA minulý rok schválili zákon o znižovaní inflácie, ktorý zahŕňa veľké dotácie na podporu domácej výroby a zníženie emisií uhlíka.



Macron, ktorý sa osobne stretol s generálnym riaditeľom spoločnosti ProLogium Vincentom Yangom na začiatku procesu, by mal v piatok oficiálne oznámiť v Dunkerque investíciu vo výške 5,2 miliardy eur.



Gilles Normand, výkonný viceprezident ProLogium, uviedol, že po tom, ako Macron, bývalý investičný bankár, pred viac ako rokom oslovil Yanga, minister financií Bruno Le Maire na to nadviazal a pomohol spoločnosti uchádzať sa o finančné stimuly Európskej únie (EÚ).



Načasovanie investície je pre Macrona dobrou správou, pretože sa snaží obrátiť list po mesiacoch štrajkov a protestov proti dôchodkovej reforme, ktorá zvyšuje vek odchodu do dôchodku o dva roky na 64 rokov. Môže tak ukázať skeptickým voličom, že jeho propodnikateľský tlak prináša ovocie.



ProLogium očakáva, že továreň prinesie priamo 3000 pracovných a štyrikrát toľko nepriamo, čo je prínos v regióne, kde krajná pravica aj krajná ľavica dosahujú vysoké skóre po rokoch úpadku priemyslu.



Vznik priemyselného zoskupenia štyroch batériových závodov ponúka príležitosti množstvu dodávateľov materiálu a kvalifikovaným pracovníkom, povedal Normand.



V prospech Francúzska hrala aj jeho konkurencieschopná elektrina s nulovými emisiami uhlíka, ktorú vyrába jedna z najväčších flotíl jadrových elektrární na svete, ale čoraz častejšie aj pobrežné veterné farmy a solárne elektrárne.



Normand dodal, že vláda podporila dohodu balíkom stimulov, ale nemohol poskytnúť podrobnosti, kým Európska komisia preveruje dotácie.



Macronova vláda chce využiť nedávne uvoľnenie pravidiel EÚ o štátnej pomoci na to, aby ponúkla nové daňové úľavy a iné dotácie na podporu investícií do ekologických technológií.



Vo štvrtok (11. 5.) vláda oznámila novú daňovú úľavu v hodnote až 40 % kapitálovej investície do projektov veternej, solárnej energie, tepelných čerpadiel a batérií.