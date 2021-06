Spoločnosť Protherm investuje v tomto roku do rozvoja 7 miliónov eur

Skalica 17. júna (TASR) - Výrobca vykurovacích technológií Protherm Production so sídlom v Skalici plánuje v tomto roku investovať sedem miliónov eur. Z plánovaných investícií pôjdu štyri milióny na rozšírenie výroby, zdokonalenie výrobných procesov a na vývoj nových produktov. Informoval o tom riaditeľ spoločnosti Peter Kuba.



Spoločnosť investovala počas minulého a tohto roka najmä do výroby, vývoja a infraštruktúry. "V roku 2020 sme preinvestovali viac ako päť miliónov eur. Tento rok sme rozbehli projekty v celkovom objeme sedem miliónov eur. Závod nedávno ohlásil aj nárast produkcie a 100 nových pracovných miest naprieč celým výrobným procesom," uviedol Kuba.



Najväčším aktuálnym investičným projektom je rozšírenie výroby ekologických produktov, teda vnútorných jednotiek tepelných čerpadiel. Tento rok je plánovaný objem výroby 35.000 kusov. Investícia zahŕňa vybudovanie novej, v poradí už druhej výrobnej linky s vyššou mierou automatizácie.



Časť z prostriedkov spoločnosť použije na vylepšenie infraštruktúry, konkrétne na prípravu novej cesty na expedíciu výrobkov a rozšírenie parkoviska pri závode. V druhej polovici roka budú pre zamestnancov vybudované úplne nové šatne.



Z minuloročných investícií smerovalo viac ako 2,2 milióna do rozvoja výroby. V jednej z výrobných hál inštalovali prvú výrobnú linku na produkciu vnútorných jednotiek tepelných čerpadiel. "Zároveň sme rozšírili výrobu prémiových kondenzačných kotlov a tiež kompaktných závesných kondenzačných kotlov. V lete minulého roka inštalovali v rámci rekonštrukcie práškovacej linky novú technológiu na práškovanie," informoval riaditeľ spoločnosti.