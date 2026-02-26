< sekcia Ekonomika
Spoločnosť Puma sa v roku 2025 prepadla do straty 357,2 milióna eur
Autor TASR
Herzogenaurach 26. februára (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Puma sa v minulom roku prepadol do hlbokej straty. Spoločnosť vykázala prevádzkovú stratu vo výške 357,2 milióna eur po zisku 548,7 milióna eur v roku 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hospodársky výsledok negatívne ovplyvnili náklady súvisiace s reštrukturalizačným programom a odpisy zaúčtované predovšetkým v poslednom štvrťroku minulého roka. V dôsledku toho Puma zrušila výplatu dividend pre akcionárov. Spoločnosť očakáva, že vďaka ozdravným opatreniam sa v roku 2027 opäť vráti na rastovú cestu. Tržby skupiny v minulom roku klesli o 13,1 % na takmer 7,3 miliardy eur.
Nový riaditeľ spoločnosti Arthur Hoeld v treťom štvrťroku inicioval reštrukturalizáciu, ktorá predpokladá dôraz na kľúčové športy, zníženie ponuky produktov a posilňovanie priameho obchodu so spotrebiteľmi. V rámci tejto stratégie sa počíta aj so zatváraním nerentabilných obchodov a rušením pracovných miest.
