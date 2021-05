Spoločnosť Ralph Lauren prekonala vo 4. kvartáli očakávania trhov

New York 20. mája (TASR) - Americký módny dom Ralph Lauren zaznamenal vo 4. kvartáli minulého obchodného roka stratu, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka sa však prudko znížila. Navyše po úprave o mimoriadne položky evidoval zisk, čím prekonal očakávania trhov, a lepšie než očakávané výsledky zaznamenala spoločnosť aj v prípade tržieb.



Ralph Lauren vo štvrtok informoval, že za 4. štvrťrok obchodného roka 2020/2021, ktorý sa skončil v marci, zaznamenal čistú stratu 74,1 milióna USD (60,68 milióna eur). Napriek strate je výsledok výrazne lepší než pred rokom, keď za 4. štvrťrok evidovala spoločnosť stratu na úrovni 249 miliónov USD.



Po úprave o mimoriadne položky dosiahla firma upravený zisk na úrovni 28,4 milióna USD, čo na akciu predstavuje 0,38 USD. Výrazne tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so stratou na úrovni 0,73 USD.



Lepšie výsledky oznámil Ralph Lauren aj pri tržbách. Tie sa zvýšili z 1,27 miliardy USD pred rokom na 1,29 miliardy USD, pričom analytici počítali s ich poklesom na 1,21 miliardy USD. Spoločnosť tak prvýkrát za štyri štvrťroky prekonala očakávania v tejto oblasti.



Pod zvýšenie tržieb sa veľkou mierou podpísal pretrvávajúci vysoký dopyt v Číne, ako aj ekonomické stimuly zo strany americkej vlády a rýchle tempo očkovania v USA proti ochoreniu COVID-19. To zvýšilo výdavky amerických spotrebiteľov vrátane výdavkov na módu.



(1 EUR = 1,2212 USD)