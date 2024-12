Spoločnosť RDG chystá výstavbu 40 geotermálnych elektrární

Bratislava 6. decembra (TASR) - Spoločnosť Renaissance Developments Group, SE (RDG), v úzkej spolupráci s Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), plánuje investíciu vo výške jednej miliardy eur na vybudovanie siete geotermálnych elektrární s celkovým výkonom 200 MW. V piatok o tom informovala Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD).



"Táto investícia je významným míľnikom pre energetický sektor Slovenska a jeho udržateľnú budúcnosť," uviedol Leonid Gourari, predseda predstavenstva Renaissance Developments Group. "Geotermálna energia je stabilný a čistý zdroj, ktorý poskytuje Slovensku výhodu lokálne dostupných obnoviteľných zdrojov," dodal.



Projekt by APZD mohol priniesť stovky nových pracovných miest, čím podporí rozvoj miestnej ekonomiky a poskytne príležitosti pre mladých odborníkov i skúsených pracovníkov v oblasti energetiky a geotechnológií. Vytváranie pracovných miest bude mať dosah na oblasti ako environmentálne technológie, inžinierstvo a udržateľný rozvoj, pričom FBERG TUKE prinesie do projektu špičkovú odbornú expertízu.



"Geotermálne zdroje predstavujú perspektívnu oblasť pre rozvoj a stabilitu pracovných miest, čo Slovensko jednoznačne potrebuje," uviedol dekan FBERG Michal Cehlár. Zelená energia už nie je len ekologickým trendom, ale obchodnou nevyhnutnosťou. Priemyselné firmy sú pod čoraz väčším tlakom ESG (Environment, Social, Governance) štandardov, ktoré rozhodujú o tom, či sa udržia v globálnych dodávateľských reťazcoch. Nedostatok zelenej elektriny môže spôsobiť, že nové investície obídu Slovensko.



"Ak nemáme dosť zelenej energie, jednoducho vypadávame z hry. Firmy, ktoré sa rozhodujú, kam investovať, si vyberú krajiny, ktoré im vedia ponúknuť stabilné a čisté zdroje. Bez toho tu nové fabriky nevyrastú," upozornil generálny sekretár APZD Andrej Lasz. Dopyt po zelenej elektrine podľa neho rastie a bude rásť. "Slovensko má všetko, čo potrebuje - technológie, odborníkov a víziu, aby spojilo moderné riešenia, priemysel a udržateľnosť do jedného funkčného celku," dodal Lasz.



Renaissance Developments Group, SE vznikla v roku 2011 a podľa Finstatu mala v minulom roku tržby 118.583 eur a zisk 12.976 eur. Z akých zdrojov by mal byť projekt geotermálnych elektrární financovaný APZD nespresnila. Asociácia však upozornila, že na to, aby mohol tento projekt naplno rozvinúť svoj potenciál, je kľúčové uznať jeho strategický význam. "Vyzývame preto vládu Slovenskej republiky, aby projekt zaradila medzi strategické investície," uviedla APZD. Takéto rozhodnutie by podľa nej nielen urýchlilo jeho realizáciu, ale aj vytvorilo priaznivé legislatívne prostredie pre rýchly rozvoj geotermálnej energetiky na Slovensku.