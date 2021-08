Spoločnosť Ryanair bude lietať z Košíc do Dublinu aj Viedne

Košice 16. augusta (TASR) – Letecká spoločnosť Ryanair otvára z Košíc ďalšie letecké spojenia, na prelome októbra a novembra začne lietať na do Dublinu aj do Viedne. Za košické letisko o tom TASR informovala Karolína Linhartová.



Prvý let z Košíc do Dublinu má Ryanair naplánovaný na 31. októbra. Lety budú prevádzkované dvakrát týždenne lietadlom typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 miest. Odlety z Košíc sú plánované vždy v stredu o 19.50 h a v nedeľu o 14.05 h. Priamy let trvá tri hodiny.



Čo sa týka linky z Košíc do Viedne, prvý let je plánovaný na 1. novembra. Lety budú Ryanairom prevádzkované dvakrát týždenne rovnakým lietadlom. Odlety z Košíc sú plánované vždy v pondelok o 9.05 a v piatok o 13.45 h. Let trvá jednu hodinu.



„Sme nesmierne radi, že sa nám v krátkom čase podarilo dohodnúť s našim dlhodobým obchodným partnerom, leteckou spoločnosťou Ryanair, najmä na linke do Dublinu, ktorá dlhodobo figurovala v našich strategických plánoch a jednaniach s leteckými spoločnosťami,“ povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Michael Tmej. Táto letecká linka bola podľa letiska dlhodobo veľmi žiadaná a od roku 2008 nebola z východného Slovenska prevádzkovaná. „Zároveň vítame aj ďalšie spojenie do Viedne, ktoré takto bude dostupné aj pre cestovateľov, ktorí využívajú najmä nízkonákladové letecké spoločnosti,“ doplnil Tmej.



Ryanair v súčasnosti lieta z Košíc do Prahy, Liverpoolu a na letisko Londýn-Stansted. Priamu leteckú linku z Košíc do Viedne prevádzkuje letecká spoločnosť Austrian Airlines. Prostredníctvom Wizz Air sa cestujúci môžu dostať na letiská Londýn-Luton a Doncaster Sheffield a s dopravcom Air Explore môžu z Košíc letieť do Zadaru.



Čo sa týka dovolenkárov, toto leto sú pre nich dostupné charterové lety do destinácií Antalya v Turecku, Burgas v Bulharsku, Heraklion a Rodos v Grécku, Larnaca na Cypre a Olbia na Sardínii.



Linhartová pripomenula, že pre všetky letecké spoločnosti platia všeobecne platné pravidlá nosenia respirátorov FFP2 počas celej doby letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov. V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu odporúča sledovať podmienky uverejnené na webových stránkach jednotlivých leteckých spoločností a webové stránky košického letiska.