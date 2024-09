Spoločnosť Ryanair pridáva viac letov na linkách s odletom z Košíc

Košice 17. septembra (TASR) - Letecká spoločnosť Ryanair navyšuje kapacitu na linkách do Liverpoolu, Prahy a Zadaru, ktoré prevádzkuje s odletom z letiska Košice. TASR o tom informoval jeho hovorca Juraj Toth.



Počas blížiaceho sa zimného letového poriadku, ktorý vstupuje do platnosti 27. októbra, bude Ryanair lietať z Košíc do Liverpoolu trikrát týždenne - vždy v pondelok, stredu a piatok. Aktuálne, počas letného letového poriadku, je táto linka prevádzkovaná dvakrát týždenne.



Od budúcoročného letného letového poriadku, respektíve od 30. marca 2025, bude lietať z Košíc do Prahy na dennej báze, teda sedemkrát týždenne. "Aktuálne sú medzi Prahou a Košicami prevádzkované štyri lety týždenne," pripomenul Toth.



Kapacitu navyšuje aj do Zadaru, kde bude írska nízkonákladová spoločnosť od 27. mája budúceho rok lietať vo frekvencii troch letov týždenne, a to vždy v utorok, štvrtok a sobotu. Počas tohtoročnej letnej sezóny je linka prevádzkovaná dvakrát týždenne.



"Sme veľmi radi, že spoločnosť Ryanair ako náš spoľahlivý a agilný partner je vnímavý v našich diskusiách a reflektuje na požiadavky trhu," povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak.



Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku je kvalitná letecká dostupnosť kľúčovou pre zvyšovanie kvality života občanov i pre zvýšenie počtu zahraničných turistov. "Spoločne s Letiskom Košice v zmysle podpísaného memoranda pracujeme na tom, aby sa letecká dostupnosť zlepšovala i naďalej," dodal.