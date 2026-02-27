< sekcia Ekonomika
Spoločnosť Samsung oficiálne oznámila, že zatvorí závod v Galante
Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach do mája 2026.
Galanta 27. februára (TASR) - Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia oficiálne potvrdila, že prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach do mája 2026. Postupný odchod zamestnancov je naplánovaný od konca júna 2026. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať aj naďalej. TASR o tom informoval Jaroslav Žilka zo spoločnosti Samsung Electronics Slovakia.
„Uvedený krok sa týka len výrobného závodu. Značka Samsung bude na Slovensku naďalej pokračovať vo svojich doterajších obchodných aktivitách. V tejto chvíli sa sústreďujeme na zodpovedné zvládnutie prechodného obdobia, a to najmä na poskytnutie primeranej kompenzácie a podpory pri hľadaní nového zamestnania pre dotknutých zamestnancov,“ priblížil. Spoločnosť podľa jeho slov prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky závodu v Galante na základe analýzy svojej globálnej siete na výrobu televízorov.
Rozhodnutie podľa Žilku nesúvisí s podnikateľským prostredím na Slovensku ani s vládnymi opatreniami. „Počas 24 rokov fungovania závodu Slovensko vždy poskytovalo kvalitné zázemie pre rozvoj podnikania, čím prispelo k úspechu spoločnosti Samsung v Európe. Toto rozhodnutie odráža širšie štrukturálne zmeny na globálnom trhu výroby televízorov, a tiež aktuálnu globálnu výrobnú stratégiu spoločnosti, jednou z príčin sú aj vysoké ceny energie na Slovensku,“ doplnil. Zamestnanci dostali informáciu o plánovanom ukončení výroby v piatok 27. februára.
V rámci optimalizácie globálnej výrobnej siete spoločnosti sa doterajšia výroba zo Slovenska prerozdelí do ďalších výrobných závodov spoločnosti v Európe a vo svete. Na Slovensku zostane fungovať logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty, kde je zamestnaných približne 700 ľudí. „Toto centrum slúži ako dôležitý logistický uzol v rámci európskych aktivít spoločnosti Samsung a zohráva strategickú úlohu s potenciálom ďalšieho rozvoja,“ doplnil Žilka.
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia otvorila v Galante výrobný závod v júli 2003. Neskôr pribudlo aj logisticko-distribučné centrum v obci Gáň. Na prelome rokov 2007 a 2008 otvorila juhokórejská spoločnosť aj výrobný závod v priemyselnom parku Voderady. V roku 2018 rozhodla o jeho zatvorení.
