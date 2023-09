Spoločnosť Sanagro otvorila farmu pre sliepky vo voľnom výbehu

Senica 10. septembra (TASR) - Slovenské obchodné reťazce sa zaviazali, že od roku 2025 už nebudú na slovenskom trhu predávať vajcia z klietkového chovu. Ide o ich reakciu na legislatívu Európskej únie, ktorá hovorí o zákaze klietkového chovu sliepok od roku 2027. Aj preto sa spoločnosť Sanagro rozhodla otvoriť pri Senici farmu pre sliepky vo voľnom výbehu pre 37.000 nosníc. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Tomáš Kohút.



Zo všetkých vajec, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na pultoch slovenských predajní, približne 75 % pochádza z klietkových chovov. "Dlhodobým cieľom spoločnosti je zmena imidžu klasických družstiev na moderné farmy, ktoré budú prispievať k produkcii domácich potravín. Chceme tým podporiť nezávislosť krajiny od dovozu potravín zo zahraničia, no zároveň to chceme robiť s vysokým ohľadom na kvalitný život zvierat," uviedol Kohút.



Nová farma by mala mať produkciu 12 miliónov vajec ročne. "Denne vyprodukujeme približne 33.000 vajec, mesačne sme tak schopní na trh dodať až milión vajec z voľného výbehu. Umiestnené budú v maloobchodných sieťach na Slovensku, poputujú tiež do hotelov či reštaurácií," doplnila PR manažérka spoločnosti Andrea Hrdá.



Vybudovanie farmy trvalo 18 mesiacov a investície do výstavby predstavovali 4,5 milióna eur. "Farma má rozlohu 15 hektárov, sliepky majú na širokej trávnatej ploche k dispozícii viacero zimných záhrad a prístreškov. Farma je zároveň vybavená špičkovou technológiou a halou, v ktorej prebieha znáška či kŕmenie," informoval projektový manažér značky Pipidu, pod ktorou sa budú vajcia z tejto farmy predávať, Matúš Fürek.



"Zvieratám chceme zaistiť vysoký štandard života, aby sa cítili ako vo voľnej prírode. Sliepkam vo voľnom výbehu tak zabezpečujeme humánne prostredie. Veríme, že vajcia z tohto typu chovu sú ekologickejšie a prirodzenejšie," povedal Kohút.