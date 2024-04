Spoločnosť SAP dosiahla v 1. štvrťroku prevádzkový zisk 1,53 miliardy

Walldorf 23. apríla (TASR) - Najväčší európsky výrobca softvéru SAP začal nový rok s nečakane nízkym prevádzkovým ziskom v dôsledku vysokých nákladov na odmeny pre zamestnancov vo forme akcií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) upravený o mimoriadne položky vzrástol v prvom štvrťroku medziročne o 16 % na 1,53 miliardy, oznámila spoločnosť v pondelok (22. 4.) večer. Analytici predtým očakávali väčší nárast. Hospodársky výsledok ovplyvnila skutočnosť, že SAP teraz do prevádzkových nákladov zahŕňa aj odmeňovanie zamestnancov vo forme akcií. Cena akcií koncernu v prvom štvrťroku vzrástla o 29 %, v dôsledku čoho boli náklady na s nimi súvisiace odmeny výrazne vyššie, ako v rovnakom období minulého roka.



Tržby nemeckej spoločnosti sa zvýšili celkovo o 8 % na čosi vyše osem miliárd eur. Prispel k tomu najmä segment cloudových služieb, kde tržby vzrástli takmer o štvrtinu na 3,93 miliardy eur.



Výsledok hospodárenia ovplyvnili náklady na reorganizáciu vo výške 2,2 miliardy eur. Začiatkom roka spoločnosť oznámila, že zruší približne 8000 pracovných miest, aby znížila náklady a mohla sa viac zamerať na aktivity v oblasti umelej inteligencie. V dôsledku toho sa skupina prepadla do červených čísiel so stratou 824 miliónov eur, zatiaľ čo v prvom štvrťroku minulého roka ešte dosiahla zisk 509 miliónov eur.