Letecká firma SAS posudzuje konečné ponuky na záchranu pred bankrotom

Štokholm 26. septembra (TASR) - Škandinávska letecká spoločnosť SAS v utorok uviedla, že vyhodnocuje konečné ponuky na získanie finančných prostriedkov a záchranu pred bankrotom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosť v júli 2022 požiadala v USA o ochranu pred bankrotom na základe kapitoly 11. A od júna tohto roka na žiadosť uchádzačov dvakrát predĺžila lehotu na predkladanie konečných ponúk.



"SAS oznámi víťazného uchádzača alebo uchádzačov hneď po ukončení procesu vyhodnotenia ponúk," uvádza sa vo vyhlásení.



Dánsko, ktoré je spolu so Švédskom najväčším akcionárom leteckej spoločnosti, pričom každá z krajín v nej má podiel vo výške 21,8 %, uviedlo, že je ochotné investovať viac do SAS, ak by iní investori prevzali väčšinový podiel.



Agentúra Reuters v máji informovala, že americký správca aktív Apollo Global Management plánuje požiadať o súhlas švédskych a dánskych regulačných úradov s prevzatím väčšinového podielu v SAS ako súčasť svojho záchranného plánu.



Švédsko nalialo za uplynulé desaťročia do SAS 8,2 miliardy švédskych korún (699,18 milióna eur). Súčasťou týchto financií boli aj úvery na záchranu spoločnosti pred kolapsom po vypuknutí pandémie nového koronavírusu, keď sa letecká doprava zastavila.



Aerolínie však zápasili s problémami už pred pandémiou, keď ich situáciu na trhu komplikovali nízkonákladové spoločnosti, ako Ryanair či Norwegian Air.



Za obdobie od novembra 2022 do augusta 2023 vykázala spoločnosť SAS čistú stratu 4,41 miliardy švédskych korún (398 miliónov dolárov). Za tri mesiace do konca júla 2023 (3. štvrťrok fiškálneho roka 2022/23) však dosiahla svoj prvý kvartálny zisk pred zdanením od konca roka 2019. Prispeli k tomu nižšie náklady na palivo, vyššie ceny leteniek a silný dopyt.



Spoločnosť SAS plánovala pôvodne dokončiť svoju reštrukturalizáciu do júla, no tento cieľ sa posunul na koniec roka.



(1 EUR = 11,728 SEK)