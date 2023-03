Spoločnosť SEPS vlani vykázala zisk po zdanení 105,14 milióna eur

Bratislava 7. marca (TASR) - Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) vlani dosiahla zisk po zdanení vo výške 105,14 milióna eur. Informovali o tom v utorok na tlačovej besede predstavitelia spoločnosti.



"Za rok 2022 zaznamenala naša spoločnosť tržby vo výške 479 miliónov eur, v tom istom roku sme mali náklady na úrovni 355 miliónov eur. Z toho vyplynul hospodársky výsledok (pred zdanením) 123,7 milióna eur. Po odvedení dane, ktorá je predbežne rátaná na úrovni 18,5 milióna eur nám ostáva čistý zisk vo výške 105 miliónov eur," spresnil člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku ekonomiky spoločnosti SEPS Jaroslav Vach.



"Výrazným príspevkom k nášmu hospodárskemu výsledku bola dividenda, ktorú sme získali od našej dcérskej spoločnosti vo výške 59 miliónov eur. Táto dividenda reflektuje fakt, že v roku 2020 sme riešili krízovú situáciu čo sa týka tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá slúžila na financovanie silne deficitných obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET)," vysvetlil.



V dôsledku toto sa podľa neho spoločnosť OKTE dostávala do finančných problémov. "Preto dostala finančnú injekciu v podobe kapitálového príspevku, ktorý išiel zo štátneho rozpočtu cez našu spoločnosť ako kapitálový vklad do spoločnosti OKTE," povedal Vach.



Pripomenul, že v roku 2021 boli celkové výnosy SEPS vo výške 449 miliónov eur, náklady boli na úrovni 399,8 milióna eur. Hospodársky výsledok pred zdanením bol na hodnote 49,4 milióna eur. "Odviedli sme za rok 2021 daň vo výške 31 miliónov eur, čistý hospodársky výsledok bol 18,3 milióna eur," doplnil Vach.



"Od apríla 2021 sme uvoľnili 577 megawattov (MW) na pripájanie OZE do sústavy a sme pripravení tieto kapacity ďalej zvyšovať po ich reálnom vyčerpaní," uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.



Vzhľadom na rastúce požiadavky na elektrifikáciu podľa Dovhuna súčasné vedenie SEPS dbá na investovanie do modernizácie a rozširovania zariadení spoločnosti. Momentálne sa intenzívne pracuje na príprave výstavby dvoch nových elektrických staníc. V bratislavských Vajnoroch pomôže nová elektrická stanica zvládnuť nápor nových spotrebiteľov na území hlavného mesta a na strednom Slovensku v obci Ladce sa plánuje nová stanica v súvislosti s postupným rušením vedení na napäťovej úrovni 220 kilovoltov (kV) a prechodom na napäťovú hladinu 400 kV.



Dodal, že SEPS v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, Vodohospodárskou výstavbou a Západoslovenskou distribučnou v máji 2022 úspešne zrealizoval reálny test stavu energetickej núdze, simulujúc masívny výpadok elektriny v západnej časti Slovenska, tzv. skúšku štartu z tmy. "Skúška sa realizovala medzi poskytovateľom služby obnovy Vodnou elektrárňou Gabčíkovo a Atómovou elektrárňou Bohunice V2. Prvýkrát v európskej histórii bola vykonaná takáto skúška poskytnutím napätia atómovej elektrárni a dáta z tejto skúšky od nás čerpajú ostatné krajiny EÚ," uzavrel Dovhun.



SEPS vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska.