< sekcia Ekonomika
Spoločnosť Shein v Nemecku po tlaku environmentalistov mení stratégiu
Celá opatrovateľská starostlivosť je podľa sestričky na rodine. Tím mobilného hospicu pacienta vyšetrí a ukáže rodine, ako sa o pacienta má starať, keď je ležiaci.
Autor TASR
Berlín 31. januára (TASR) - Čínsky nízkonákladový online predajca Shein sa zaviazal zmeniť spôsob, akým v Nemecku informuje o svojich aktivitách v oblasti ochrany životného prostredia. Spoločnosť podpísala príslušné vyhlásenie po tom, čo dostala varovanie od nemeckej environmentálnej skupiny, ktorá označila jej tvrdenia týkajúce sa boja proti klimatickej zmene za zavádzajúce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa organizácie Nemecká pomoc životnému prostrediu (Deutsche Umwelthilfe, DUH) predajca na svojej internetovej stránke okrem iného hlásal ambíciu stať sa klimaticky neutrálnym do roku 2050 bez toho, aby vysvetlil, ako chce tento cieľ dosiahnuť. Spoločnosť Shein vo svojej správe o udržateľnosti uviedla, že jej emisie sa v roku 2024 zvýšili približne o 23 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
DUH označila praktiky čínskej spoločnosti za „bezohľadné zavádzanie spotrebiteľov“. Shein podľa nej súhlasil, že sa v budúcnosti zdrží sporných vyhlásení, alebo svoje záväzky podloží konkrétnymi opatreniami. Podnik medzičasom prepracoval svoje posolstvá pre verejnosť, dodala environmentálna skupina.
Spoločnosť v uplynulých mesiacoch viedla konštruktívne rokovania s DUH, čím prispela k vyjasnenie svojich plánov a cieľov v oblasti udržateľnosti, ako aj údajov, na ktorých sú založené, uviedol pre DPA hovorca skupiny. Shein už podľa neho na svojej webovej stránke zverejnil dodatočné informácie s cieľom zlepšiť transparentnosť v otázke plánov a pokroku v dekarbonizácii dodávateľských reťazcov.
Spoločnosť Shein bola založená v Číne a jej sídlo sa nachádza v Singapure. Skupina pôsobí ako výrobca, maloobchodník a online trhovisko, kde predáva oblečenie, ako aj širokú škálu ďalších produktov.
„Tieto obchodné modely už nemôžu byť ďalej ziskové,“ uviedla riaditeľka DUH Barbara Metzová. Ultrarýchla móda, ktorá preletí polovicu zemegule, nemôže byť šetrná k životnému prostrediu, dodala. Združenie podľa nej podniklo voči spoločnosti Shein ďalšie právne kroky, okrem iného aj kvôli jej reklamám, kde pracuje s pojmami ako „šetrný k životnému prostrediu“.
Podľa organizácie Nemecká pomoc životnému prostrediu (Deutsche Umwelthilfe, DUH) predajca na svojej internetovej stránke okrem iného hlásal ambíciu stať sa klimaticky neutrálnym do roku 2050 bez toho, aby vysvetlil, ako chce tento cieľ dosiahnuť. Spoločnosť Shein vo svojej správe o udržateľnosti uviedla, že jej emisie sa v roku 2024 zvýšili približne o 23 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
DUH označila praktiky čínskej spoločnosti za „bezohľadné zavádzanie spotrebiteľov“. Shein podľa nej súhlasil, že sa v budúcnosti zdrží sporných vyhlásení, alebo svoje záväzky podloží konkrétnymi opatreniami. Podnik medzičasom prepracoval svoje posolstvá pre verejnosť, dodala environmentálna skupina.
Spoločnosť v uplynulých mesiacoch viedla konštruktívne rokovania s DUH, čím prispela k vyjasnenie svojich plánov a cieľov v oblasti udržateľnosti, ako aj údajov, na ktorých sú založené, uviedol pre DPA hovorca skupiny. Shein už podľa neho na svojej webovej stránke zverejnil dodatočné informácie s cieľom zlepšiť transparentnosť v otázke plánov a pokroku v dekarbonizácii dodávateľských reťazcov.
Spoločnosť Shein bola založená v Číne a jej sídlo sa nachádza v Singapure. Skupina pôsobí ako výrobca, maloobchodník a online trhovisko, kde predáva oblečenie, ako aj širokú škálu ďalších produktov.
„Tieto obchodné modely už nemôžu byť ďalej ziskové,“ uviedla riaditeľka DUH Barbara Metzová. Ultrarýchla móda, ktorá preletí polovicu zemegule, nemôže byť šetrná k životnému prostrediu, dodala. Združenie podľa nej podniklo voči spoločnosti Shein ďalšie právne kroky, okrem iného aj kvôli jej reklamám, kde pracuje s pojmami ako „šetrný k životnému prostrediu“.