Spoločnosť Škoda Auto vlani zvýšila svoj trhový podiel na 22,4 %

Bratislava 15. januára (TASR) – Spoločnosť Škoda Auto vlani napriek koronakríze zvýšila svoj podiel v predaji na automobilovom trhu. Dosiahla tak najvyšší podiel za posledných desať rokov na úrovni 22,4 %. Informovala o tom automobilka. Oproti roku 2019 zaznamenal automobilový trh podľa firmy 25-percentný prepad a vlani sa tak dokopy predalo 76.305 vozidiel. Z toho firma odovzdala zákazníkom takmer 17.000 vozidiel.



"Celý predajný rok 2020 v auto-moto priemysle sprevádzala neistota, problematické dodávky, uzavreté predajne a mnohé obmedzenia," podotkla automobilka. Napriek tomu trhový podiel firmy vzrástol oproti roku 2019 o 2,5 %, čím podľa riaditeľa Jaroslava Hercoga mohol výrobca automobilov aspoň čiastočne kompenzovať prepad trhu.



Ako uviedla firma, jej trhový podiel narástol aj v prípade predaja firemným zákazníkom, a to o 1,3 %, a teda za minulý rok bol na úrovni 24,9 %. Nárast zaznamenala aj v retailovom segmente, a to o 4,8 % oproti roku 2019, teda na 17,5 %.



Rebríček najviac predávaných automobilov podniku vedie model Fabia, vlani sa ich predalo 4607 kusov. Takmer 4000 kusov predala spoločnosť aj z modelu Octavia a viac ako 2000 predaných áut bolo značky Scala.



Ako dodala firma, rok 2020 na Slovensku patril elektromobilom. Vlani totiž na Slovensku zaznamenala nárast dopytu po takýchto vozidlách, aj keď v predaji elektrifikovaných modelov sa Slovensko s krajinami západnej Európy stále porovnávať nemôže. "Záujem o plne elektrické vozidlá vzrástol o 456 %, čo predstavuje 918 predaných kusov a celkový trhový podiel 1,2 %," vyčíslila automobilka. Napríklad modelu Citigo iV predala spoločnosť 165 kusov.



Podobný nárast zaznamenal podnik aj v segmente plug-in hybridných vozidiel, vlani sa ich predalo 863 kusov, čo zodpovedá trhovému podielu 1,3 %. V rámci tohto segmentu predala spoločnosť napríklad z modelu Škoda SuberB iV 175 kusov. "Trend poukazuje na to, že práve segment elektrifikovaných áut by mal aj v tomto roku rásť najrýchlejšie," predpovedá firma.