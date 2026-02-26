< sekcia Ekonomika
Spoločnosť Slovak Telekom zvýšila výnosy o 2,1 % na 882,5 mil. eur
Štvrtý štvrťrok 2025 výrazne prispel k celoročnému výkonu a potvrdil stabilný dopyt po mobilných, digitálnych a širokopásmových službách s vyššou pridanou hodnotou.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Slovak Telekom dosiahol za rok 2025 celkové výnosy vo výške 882,5 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 2,1 %. Zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie upravený o náklady na lízingy (EBITDA AL) dosiahol 397 miliónov eur, medziročne viac o 2 %. Informoval o tom Alexander Sejna, špecialista korporátnej komunikácie spoločnosti.
Spoločnosť podľa neho dosiahla stabilný rast výnosov aj ziskovosti, zavŕšila historický míľnik 99,1-percentného pokrytia populácie 5G sieťou, výrazne rozšírila dostupnosť optickej infraštruktúry a priniesla významné inovácie v oblasti umelej inteligencie (AI), kybernetickej bezpečnosti a zákazníckej skúsenosti.
Upozornil, že štvrtý štvrťrok 2025 výrazne prispel k celoročnému výkonu a potvrdil stabilný dopyt po mobilných, digitálnych a širokopásmových službách s vyššou pridanou hodnotou.
„Rok 2025 bol rokom strategických rozhodnutí a významných investícií - najväčších za posledné roky. Ďalej sme posilnili naše technologické líderstvo, podporili ho najväčšou investíciou do aukcie frekvencií na slovenskom trhu, získali všetky dostupné pásma, a tým zabezpečili budúci rast,“ uviedla okrem iného Melinda Szabó, generálna riaditeľka Slovak Telekom a T-Mobile Česká republika.
Ku koncu roka 2025 poskytoval Slovak Telekom služby 2,324 miliónu mobilných zákazníkov. Počet paušálnych zákazníkov medziročne vzrástol na 1,452 milióna. V segmente pevných služieb zostali počty zákazníkov širokopásmového internetu a digitálnej televízie stabilné. Slovak Telekom uzavrel rok 2025 s 99,1-percentným pokrytím populácie 5G sieťou.
Využívanie mobilnej siete naďalej výrazne rástlo - celková mobilná dátová prevádzka sa medziročne zvýšila o 30 % a objem dát prenesených cez 5G sieť vzrástol 2,4-násobne.
V roku 2025 sa Slovak Telekom stal najväčším investorom v národnej frekvenčnej aukcii, keď investoval 164,8 milióna eur a získal frekvenčné bloky vo všetkých dostupných pásmach. Ako jediný operátor na Slovensku tak disponuje spektrom naprieč celým portfóliom pásiem.
Sejna pripomenul, že spoločnosť dlhodobo investuje v priemere viac ako 170 miliónov eur ročne, čím si udržiava pozíciu najväčšieho investora do telekomunikačnej infraštruktúry na Slovensku.
Dodal, že budovanie optickej siete zostalo aj v roku 2025 jedným z kľúčových strategických pilierov spoločnosti. Slovak Telekom rozšíril dostupnosť FTTH optiky približne o 139.000 domácností a ku koncu roka bola optická sieť dostupná pre viac ako 1,374 milióna domácností po celom Slovensku.
