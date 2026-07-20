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Spoločnosť SMBC Aviation Capital si objednala 100 Boeingov 737 MAX
Spoločnosť SMBC sídliaca v írskom Dubline spravuje flotilu 1700 lietadiel pre viac ako 170 leteckých spoločností po celom svete.
Autor TASR
Farnborough 20. júla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing v pondelok oznámil, že na leteckej výstave vo Farnborough v Anglicku získal objednávku na 100 lietadiel 737 MAX od lízingovej spoločnosti SMBC Aviation Capital. Riaditeľka divízie komerčných lietadiel spoločnosti Boeing Stephanie Popeová uviedla, že objednávka „odráža silný dopyt, ktorý pozorujeme po efektívnosti, spoľahlivosti a všestrannosti lietadiel rodiny 737 MAX“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Objednávka spoločnosti SMBC, ktorej hodnotu nezverejnili, zahŕňa 60 lietadiel 737-10 a 40 strojov 737-8. „Naše partnerstvo so spoločnosťou Boeing trvá viac ako dve desaťročia a táto objednávka odráža dynamiku trhu, keďže naši leteckí zákazníci a investori sa snažia zvýšiť kapacitu,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti SMBC Peter Barrett. „Táto objednávka podporí ich rastové ambície aj v nasledujúcom desaťročí a odráža našu silnú dôveru v Boeing 737 MAX a trvalý dopyt po palivovo úsporných, technologicky vyspelých úzkotrupých lietadlách,“ dodal.
Spoločnosť SMBC sídliaca v írskom Dubline spravuje flotilu 1700 lietadiel pre viac ako 170 leteckých spoločností po celom svete.
Objednávka spoločnosti SMBC, ktorej hodnotu nezverejnili, zahŕňa 60 lietadiel 737-10 a 40 strojov 737-8. „Naše partnerstvo so spoločnosťou Boeing trvá viac ako dve desaťročia a táto objednávka odráža dynamiku trhu, keďže naši leteckí zákazníci a investori sa snažia zvýšiť kapacitu,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti SMBC Peter Barrett. „Táto objednávka podporí ich rastové ambície aj v nasledujúcom desaťročí a odráža našu silnú dôveru v Boeing 737 MAX a trvalý dopyt po palivovo úsporných, technologicky vyspelých úzkotrupých lietadlách,“ dodal.
Spoločnosť SMBC sídliaca v írskom Dubline spravuje flotilu 1700 lietadiel pre viac ako 170 leteckých spoločností po celom svete.