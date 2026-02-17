< sekcia Ekonomika
Spoločnosť SPP otvorila nové zákaznícke centrum v Senici
Zákazníkom bude k dispozícii každý pracovný deň.
Autor TASR
Senica 17. februára (TASR) - Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP) otvorila nové zákaznícke centrum na Námestí oslobodenia v Senici. Ide o dvadsiate centrum spoločnosti na Slovensku. Zákazníkom bude k dispozícii každý pracovný deň. TASR o tom informoval hovorca SPP Ondrej Šebesta.
„Zákaznícke centrum SPP v Senici nám umožní dôležitý osobný kontakt s našimi zákazníčkami a zákazníkmi. Navyše ho prinášame do regiónu, v ktorom sme už dlhší čas chceli posilniť našu prítomnosť,“ uviedol generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP Martin Húska.
Priestory sú navrhnuté s dôrazom na komfort klientov vrátane rodín s deťmi. Súčasťou vybavenia je detský kútik s tabletom, hrami a montessori panelmi. Návštevníkov pri vstupe víta veľkorozmerná LED stena s informáciami o produktoch a službách spoločnosti. Otvorené je od pondelka do piatka od 8.00 h.
SPP zároveň oznámila ukončenie kompletnej modernizácie siete svojich 20 zákazníckych centier. V uplynulých dňoch predstavil redizajnované priestory aj v Košiciach, Poprade, Liptovskom Mikuláši, Trenčíne a v Trnave.
