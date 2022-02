Spoločnosť Swappie získala investíciu vo výške 108 miliónov EUR

O spoločnosti Swappie

Spoločnosť Swappie je komplexný online obchod zameraný na nákup a predaj repasovaných smartfónov. Jej poslaním je ponúknuť ľuďom spôsob, ako modernizovať svoje telefóny, ktorý je vysoko kvalitný, cenovo dostupný a šetrný k životnému prostrediu. Swappie v súčasnosti pôsobí v 15 krajinách po celej Európe; vrátane Švédska, Talianska a Nemecka. Spoločnosť v roku 2020 výrazne porástla s tržbami vo výške 110 miliónov USD (97 miliónov EUR) a od svojho založenia v auguste 2016 sa stala jednou z najinovatívnejších a najrýchlejšie rastúcich spoločností v Európe, pričom rozšírila svoj tím na viac ako 1200 zamestnancov a od investorov sa jej doposiaľ podarilo získať 171 miliónov USD (149 miliónov EUR). Viac informácií nájdete na webovej stránke:





O spoločnosti Verdane

Spoločnosť Verdane je špecializovaná investičná spoločnosť, ktorá spolupracuje s inovatívnymi a udržateľnými európskymi spoločnosťami, ktorým pomáha dosiahnuť ďalšiu fázu medzinárodného rastu. Spoločnosť Verdane môže investovať ako menšinový alebo väčšinový investor, a to buď do jednotlivých spoločností alebo prostredníctvom portfólií spoločností, a jej cieľom je pôsobiť v troch kľúčových oblastiach: Digitálny spotrebiteľ, Softvér pre všetkých a Udržateľná spoločnosť. Investície Verdane predstavujú v celkových záväzkoch viac ako 3,6 miliardy EUR a od roku 2003 investovala do rýchlo rastúcich spoločností viac ako 135-krát. Tím Verdane pozostáva zo 100 odborníkov na investície a riadenie podnikov, ktorí pôsobia v Berlíne, Kodani, Helsinkách, Londýne, Osle a Štokholme, a je odhodlaný stať sa uprednostňovaným partnerom technologických a udržateľných spoločností v Európe. Viac informácií:

Spoločnosť Swappie je komplexný online obchod zameraný na nákup a predaj repasovaných smartfónov. Jej poslaním je ponúknuť ľuďom spôsob, ako modernizovať svoje telefóny, ktorý je vysoko kvalitný, cenovo dostupný a šetrný k životnému prostrediu. Swappie v súčasnosti pôsobí v 15 krajinách po celej Európe; vrátane Švédska, Talianska a Nemecka. Spoločnosť v roku 2020 výrazne porástla s tržbami vo výške 110 miliónov USD (97 miliónov EUR) a od svojho založenia v auguste 2016 sa stala jednou z najinovatívnejších a najrýchlejšie rastúcich spoločností v Európe, pričom rozšírila svoj tím na viac ako 1200 zamestnancov a od investorov sa jej doposiaľ podarilo získať 171 miliónov USD (149 miliónov EUR). Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.swappie.com Spoločnosť Verdane je špecializovaná investičná spoločnosť, ktorá spolupracuje s inovatívnymi a udržateľnými európskymi spoločnosťami, ktorým pomáha dosiahnuť ďalšiu fázu medzinárodného rastu. Spoločnosť Verdane môže investovať ako menšinový alebo väčšinový investor, a to buď do jednotlivých spoločností alebo prostredníctvom portfólií spoločností, a jej cieľom je pôsobiť v troch kľúčových oblastiach: Digitálny spotrebiteľ, Softvér pre všetkých a Udržateľná spoločnosť. Investície Verdane predstavujú v celkových záväzkoch viac ako 3,6 miliardy EUR a od roku 2003 investovala do rýchlo rastúcich spoločností viac ako 135-krát. Tím Verdane pozostáva zo 100 odborníkov na investície a riadenie podnikov, ktorí pôsobia v Berlíne, Kodani, Helsinkách, Londýne, Osle a Štokholme, a je odhodlaný stať sa uprednostňovaným partnerom technologických a udržateľných spoločností v Európe. Viac informácií: www.verdane.com

Bratislava/Helsinki 16. februára (OTS) - Swappie, popredný a komplexne zabezpečený online obchod zameraný na nákup a predaj repasovaných smartfónov, dnes oznamuje uzavretie svojho tretieho investičného kola v hodnote 124 miliónov USD (108 miliónov EUR). Hlavnú investíciu poskytla akciová spoločnosť Verdane, ktorá sa špecializuje na udržateľné podniky s podporou technológií, spolu s existujúcimi investormi Lifeline Ventures, Inventure, Reaktor Ventures a TESI.Vďaka Swappie je teraz nakupovanie environmentálne zodpovedných smartfónov oveľa jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Spoločnosť transformuje trh tým, že ako prvá ponúka komplexné služby v oblasti repasovanej elektroniky a sprístupňuje cirkulárnu ekonomiku smartfónov širokým masám. Podľa odhadov celkový trh s použitými a repasovanými smartfónmi porastie v období rokov 2022 až 2027 s ročnou mierou rastu 10,23 %.Toto posledné kolo zvyšuje celkové financovanie spoločnosti na viac ako 171 miliónov USD (149 miliónov EUR), po druhom investičnom kole z júna 2020 vo výške 40,6 milióna USD (35,8 milióna EUR), a umožní spoločnosti Swappie naďalej uspokojovať rastúci dopyt zákazníkov po repasovanom tovare.Táto mladá fínska inovatívna spoločnosť, ktorá nakupuje, repasuje a predáva iPhony – pričom zabezpečuje vysokú kvalitu prostredníctvom kontroly celého hodnotového reťazca – využije túto finančnú injekciu na posilnenie svojej európskej expanzie a urýchlenie rastu tejto kategórie ako celku. Swappie sa zameria na rozširovanie prevádzok na svojich 15 existujúcich trhoch po celom kontinente, a to najmä Taliansku a Nemecku s cieľom stať sa popredným hráčom na európskom trhu v sektore repasovaných smartfónov. Po takmer zdvojnásobení svojej prítomnosti na trhu od minulého leta – a náraste z ôsmich na 15 krajín – sa vďaka rozširovaniu spoločnosti zvyšuje dostupnosť vysoko kvalitných repasovaných zariadení a buduje sa dôvera zákazníkov v túto kategóriu. Súčasťou tohto zámeru bude zvýšenie počtu talentovaných a cieľavedomých zamestnancov do konca roku 2022 z 1 200 na 2 200.Vďaka zvýšenému povedomiu spotrebiteľov o environmentálnom vplyve elektronického odpadu je udržateľnosť jedným z najväčších hnacích mechanizmov, ktorý motivuje zákazníkov spoločnosti Swappie ku kúpe repasovaného telefónu – Swappie doteraz zaznamenala neuveriteľný dopyt zo strany spotrebiteľov, vďaka čomu sa dostala do popredia novej vlny mladých európskych inovatívnych spoločností zameraných na spotrebné technológie.Podľa odhadov smartfóny vyprodukujú v roku 2022 až 146 miliónov ton emisií CO2, pričom 83 % týchto emisií pochádza z výroby, prepravy a prvého roku používania 1,4 miliardy nových smartfónov, ktoré budú podľa prognóz dodané v roku 20222. Ak by sa mobilný telefón používal o rok dlhšie, mohlo by sa tým ušetriť viac ako 2 milióny ton emisií3, čo je dôkazom pozitívneho vplyvu na životné prostredie, ktorý sa stal záväzkom spoločnosti Swappie voči spotrebiteľom a planéte.Keďže spoločnosť Swappie používa najnovšie technológie a špecializuje sa výlučne na iPhony, dokáže odstrániť aj tie najzávažnejšie poruchy a v mnohých prípadoch opraviť zariadenia, ktoré iné spoločnosti opraviť nedokážu. Tak sa jej darí predĺžiť životnosť zariadení vo väčšej miere ako iným hráčom na trhu. Vďaka vlastným továrňam vo Fínsku a Estónsku dokáže spoločnosť zabezpečiť plnenie najvyšších štandardov a znížiť produkciu odpadu vďaka rozumnejšiemu využívaniu materiálov.Spoločnosť Swappie bola založená s poslaním dostať repasovanie do mainstreamu a poskytovať vysoko kvalitný, cenovo dostupnejší a ekologickejší spôsob modernizácie smartfónov. Na rozdiel od iných hráčov na trhu, ktorí ponúkajú svoj tovar v spolupráci s externými predajcami, je spoločnosť Swappie jedinečná v tom, že riadi celý dodávateľský reťazec, organizuje celý proces od testovania a opravy použitých smartfónov až po predaj repasovaných zariadení priamo spotrebiteľom s minimálne 12 mesačnou zárukou.V spoločnosti Swappie repasujú telefóny jej vlastní zamestnanci, a to v súlade s najvyššími štandardmi s použitím najnovších technológií – často to znamená, že ich repasované telefóny môžu byť rovnako odolné ako pôvodné zariadenia a v niektorých prípadoch dokonca spoľahlivejšie. Navyše, zákazníkovi spoločnosť poskytuje služby ako pri kúpe nového smartfónu, fungujúcou zákazníckou podporou, rýchlymi možnosťami dodania a minimálne 12-mesačnou zárukou Swappie Warranty™.Sami Marttinen, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Swappie, uviedol: „Janne Holmia, partner spoločnosti Verdane, dodal:,“ dodala Emma Lehikoinenová, Chief Operating Officer v spoločnosti Swappie.Spoločnosť Swappie zaznamenala v posledných rokoch obrovský rast, pričom tržby v roku vzrástli o viac ako 220 % – 110 miliónov USD (97 miliónov EUR) v porovnaní s 34 miliónmi USD (31 miliónmi EUR), ktoré dosiahla rok predtým. S otvorením 12 trhov počas pandémie zastáva spoločnosť Swappie v odvetví repasovaných smartfónov vedúce postavenie na trhu vo väčšine krajín vrátane Fínska, Švédska a Talianska a doteraz predala viac ako 1 milión repasovaných smartfónov. Keďže sa spotrebitelia lepšie oboznamujú s kategóriou repasovaných produktov a viac si uvedomujú, aký vplyv môže mať ich výber zariadenia na životné prostredie, spoločnosť Swappie má na trhu jedinečné postavenie, vďaka ktorému môže zákazníkom poskytnúť vysoko kvalitný, cenovo dostupnejší a ekologickejší spôsob modernizácie ich telefónov.