Spoločnosť T-Systems Slovakia v Košiciach sa updatuje na novú značku

Košice 1. júla (TASR) – Spoločnosť T-Systems Slovakia v Košiciach, ktorá je najväčšou IT firmou na východe Slovenska, sa updatuje na novú značku - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Na slovenskom trhu pôsobí od stredy. Ako uviedol jej viceprezident pre ľudské zdroje Peter Fischer, pre zamestnancov a ich pracovné zmluvy, zákazníkov či partnerov, to neprinesie žiadnu zmenu.



K štrukturálnym zmenám dcérskej spoločnosti sídliacej v Košiciach došlo v dôsledku globálnych zmien na úrovni koncernu Deutsche Telekom AG. Firma tvrdí, že zmena prináša zamestnancom, partnerom a zákazníkom príležitosť pre rast bez úpravy doposiaľ existujúcich vzťahov. Značka T-Systems Slovakia je s východom Slovenska spätá od svojho vzniku v roku 2006. „Nastal čas posunúť sa ďalej a zmeny, ktoré prebiehajú na úrovni koncernu, sú príležitosťou na zmeny u nás. Novovznikajúca značka Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia veľmi dobre vystihuje našu cestu od jednoduchých IKT služieb k modernému IT portfóliu. Náš rebranding je naviazaním na doterajšie úspechy,“ povedal viceprezident firmy Juraj Girman.



Pod značkou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia budú pôsobiť dve samostatné entity - Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia a Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia. Venovať sa budú rôznym službám, produktom a konečným zákazníkom.



Update má podľa slov vedúceho manažmentu tejto spoločnosti priniesť nové príležitosti na globálnej úrovni. Pripomína, že ide o dlhodobo plánovanú zmenu, o ktorej boli vopred informovaní zamestnanci aj partneri spoločnosti. „Tento krok spoločnosť priblíži pod značku skupiny Deutsche Telekom AG, ktorá otvára možnosti globálnej interakcie a spolupráce. Naším cieľom je, aby Košice neboli známe tým, že tu ľudia pracujú za určitú cenu, ale tým, že isté produkty a služby sú vyvíjané a poskytované práve z Košíc,” dodal Girman.