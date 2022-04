Spoločnosť Takeda predstavila v Bratislave nové centrum pre inovácie

Bratislava 7. apríla (TASR) – Japonská biofarmaceutická spoločnosť Takeda v stredu v Bratislave predstavila svoje nové globálne centrum pre inovácie (ICC) v oblasti dát a digitálnych technológií. Spoločnosť do centra investovala viac ako deväť miliónov eur a predpokladá vytvorenie približne 300 pracovných miest. Informoval o tom mediálny zástupca spoločnosti Pavel Šafránek.



"ICC bude mať zásadný význam pri formovaní budúcnosti Takedy," povedal Gabriele Ricci, hlavný dátový a technologický riaditeľ spoločnosti. Počas niekoľkých nasledujúcich rokov chce firma zdvojnásobiť svoje investície do dát a digitálnych technológií, zvýšiť úroveň zručností svojich zamestnancov a zároveň vybudovať interné kapacity na poskytovanie transformačných terapií a kvalitnejších služieb pre pacientov a lekárov.



Otvorenie špecializovaného interného technologického centra v Bratislave je podľa spoločnosti dôkazom dátového a digitálneho talentu a ekosystému, ktorý sa na Slovensku rozvíja. Okrem toho je ICC príležitosťou pre najlepšie a najšikovnejšie technické talenty vrátane študentov z miestnych univerzít.



"S rastúcou vyspelosťou v oblasti informačných technológií sme vybrali Bratislavu ako strategickú lokalitu na vybudovanie ICC a podporili tak ďalšiu kapitolu obchodnej transformácie spoločnosti. Vytvorenie a rozvíjanie komunity špecialistov v oblasti dát a technológií bude hnacím motorom pre inovácie práve tu v Bratislave," dodal vedúci ICC centra Maroš Čuchta.



Takeda je globálny biofarmaceutický líder so sídlom v Japonsku. Firma zameriava svoj výskum a vývoj v oblasti onkológie, zriedkavej genetiky a hematológie, neurovedy a gastroenterológie. Taktiež cielene investuje do výskumu a vývoja plazmových terapií a vakcín.