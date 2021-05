Spoločnosť Tata Motors zaznamenala v 1. kvartáli stratu

Bombaj 19. mája (TASR) - Indická automobilka Tata Motors vykázala za 4. štvrťrok svojho finančného roka 2020/2021 stratu aj napriek silnému výkonu. Dôvodom boli náklady na reštrukturalizáciu súvisiace s britskou značkou luxusných automobilov Jaguar Land Rover (JLR).



Spoločnosť so sídlom v Bombaji vykázala za tri mesiace do konca marca 2021 konsolidovanú čistú stratu 76 miliárd rupií (852,28 milióna eur), ktorá bola nižšia ako strata z 98,9 miliardy INR v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Tržby automobilového giganta pritom vzrástli o 42 % na 877,72 miliardy INR, ale jeho mimoriadne náklady v hodnote 149,94 miliardy INR súvisiace s reštrukturalizáciou spoločnosti JLR a odpisom z hodnoty jej aktív, poškodili ziskovosť celej spoločnosti.



Indický automobilový koncern zaznamenal minulý rok straty tri štvrťroky po sebe, pretože pandémia zasiahla dopyt na domácom trhu aj v zahraničí.



Po uvoľnení obmedzení na zastavenie šírenia nového koronavírusu však tržby spoločnosti medzi októbrom 2020 a marcom 2021 prudko vzrástli, keďže spotrebitelia obnovili nákupy drahších položiek.



Opätovné zavedenie obmedzení po vypuknutí druhej vlny pandémie v Indii však opäť utlmilo dopyt po vozidlách. Výrobcovia automobilov vrátane spoločnosti Tata Motors ohlásili dočasné odstávky v indických závodoch.



Dcérska spoločnosť JLR, najväčší výrobca áut v Británii, zaznamenala v uplynulom štvrťroku nárast tržieb o 20,5 %, a to vďaka silnému predaju v Číne.



Vo februári však spoločnosť JLR uviedla, že vo finančnom roku 2021/2022, ktorý sa začal 1. apríla 2021, prepustí 2000 zamestnancov a do roku 2025 by chcela prejsť na výrobu čisto elektrických automobilov.



JLR zároveň upozornila, že súčasný globálny nedostatok čipov môže zasiahnuť jej produkciu. Už v apríli musela pre problémy s čipmi prerušiť prevádzku v dvoch závodoch.



(1 EUR = 89,2310 INR; 1 EUR = 1,2222 USD)