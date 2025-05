Spoločnosť TAURIS uspela v prestížnej spotrebiteľskej ankete

Košice 26. mája (OTS) - Výrobky TAURIS Gold zverinové paštéty a PIKNIK lahôdkové šaláty boli zvolené reprezentatívnou vzorkou 2 000 slovenských spotrebiteľov v nezávislom hodnotení noviniek na trhu.“ hovorí prezident ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.Medzi novými výrobkami si získali priazeň spotrebiteľov TAURIS Gold zverinové paštéty. Sú exkluzívnou novinkou spoločnosti a pozostávajú zo zverinového mäsa, ktoré pochádza výhradne zo slovenskej zveriny z vlastnej rozrábky. Pre výnimočnú plnú chuť sa do paštét pridáva aj čerstvo rozrobená bravčová slanina, ktorú mäsiari spoločnosti TAURIS získavajú z čerstvých bravčových polovíc. Medzi zverinové paštéty patrí napríklad lahodná Daniel paštéta s bylinkami, Srnec paštéta či Diviak paštéta.TAURIS je výnimočný v tom, že sa spotrebiteľom rozhodol ponúkať aj kvalitnú a čerstvú zverinu a výrobky z nej. Spoločnosť v roku 2022 investovala do vlastnej rozrábky zveriny v Rimavskej Sobote. Zverina tak pochádza výlučne zo zvierat žijúcich v slovenských lesoch, získava sa v súlade s najprísnejšími predpismi na ochranu zvierat a predstavuje potravinu s vysokou etickou a ekologickou hodnotou. „dodáva Richard Duda, predsedom predstavenstva a generálny riaditeľ Tauris, a.s.Spotrebiteľov očarila tiež kolekcia PIKNIK lahôdkových šalátov, ktoré vyrába RYBA Košice patriaca do portfólia spoločnosti TAURIS. Zaujali novým, inovatívnym obalom, ktorý je ešte prehľadnejší a spotrebiteľa tak ľahšie uvidia dôležité informácie o produkte. Zároveň upúta aj svojím dizajnom.PIKNIK lahôdkové šaláty si pritom aj svojim zložením a chuťou našli fanúšikov po celom Slovensku a právom sa zaraďujú medzi spotrebiteľsky obľúbené produkty. „“ opisuje Richard Duda. Patrí sem napríklad Parížsky šalát PIKNIK, ktorý je obľúbenou retro pochúťkou, tiež Pikantný šalát PIKNIK s lahodnou pikantnou chuťou či tradičný Vlašský šalát PIKNIK.Spoločnosť TAURIS získava so svojimi výrobkami ocenenia nielen od zákazníkov, ale aj odbornej verejnosti. Na tohtoročnom medzinárodnom veľtrhu gastronómie Danubius Gastro zabodovala už po siedmykrát. Odborná porota ocenila delikátne pastrami z jeleňa od mäsiarskych majstrov spoločnosti TAURIS a aj novinku medzi majonézovými šalátmi, PIKNIK Šalát s praženou cibuľkou. Zároveň spoločnosť získala ocenenie aj od zákazníkov, ktorí rozhodli že sa stala Najdôveryhodnejšou značkou roka 2024 v kategórii mäsa a mäsových výrobkov.“ uzatvára Richard Duda.je súčasťou holdingu, čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania.