Spoločnosť TI-Hanil presunie výrobu do novej haly v Krásne nad Kysucou

Krásno nad Kysucou 24. októbra (TASR) – Spoločnosť TI-Hanil, ktorá sa zameriava na výrobu brzdových a automobilových zväzkov pre automobilový priemysel, presunie vo februári 2020 výrobu z Čadce do novej výrobnej haly v Krásne nad Kysucou. Nové priestory s rozlohou 10.617 štvorcových metrov (m2) odovzdal firme v týchto dňoch realitný developer CTP.



"Som veľmi rád, že sme strategickou polohou nášho priemyselného parku zaujali spoločnosť TI-Hanil, a tým prispeli k napĺňaniu ich ambícií a biznis plánu. Náš cieľ, prepojiť dobrú dostupnosť do Žiliny s českým a poľským obchodným trhom, sa spojil so záujmami tejto spoločnosti. Pre jej výrobu je blízkosť a dostupnosť najväčšej aglomerácie automobilových závodov v strednej Európe skutočne kľúčová," povedal CEO spoločnosti CTP Remon Vos.



Nová hala výrobcu, ktorý zamestnáva 430 ľudí z regiónu, bude spĺňať prísne certifikačné kritériá energetickej náročnosti stavieb. "Spoločnosť CTP pokračuje vo svojej podnikovej filozofii, ktorá vyplýva z princípov zelenej politiky a udržateľného rozvoja. Práve pre splnenie prísnych certifikačných kritérií všetkých našich budov v šiestich krajinách sveta, sme sa strategicky spojili so spoločnosťou BRE, ktorá preverí zhruba 300 našich budov," dodal Vos.