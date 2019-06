Spoločnosť TMR kúpila dve alpské lyžiarske strediská

Prvé kroky spoločnosti TMR v stredisku Mölltaler Gletscher budú viesť k nastaveniu štandardov v oblastiach gastro a ďalších služieb.

Liptovský Mikuláš 12. júna (TASR) - Spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR), a. s., podpísala zmluvu o kúpe 100 % podielu v spoločnosti Mölltaler Gletscherbahnen Gesellschaft mbH & CO KG, ktorá je majiteľom a prevádzkovateľom ľadovcového lyžiarskeho strediska Mölltaler Gletscher a sesterského strediska Ankogel – Mallnitz v rakúskom Korutánsku. TASR o tom informoval PR manažér TMR Marián Galajda.



Mölltal je podľa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva TMR Bohuša Hlavatého jeden z ôsmich rakúskych ľadovcov, na ktorých sa dá lyžovať 10 mesiacov v roku. "Vďaka partnerskej spolupráci sme sa mohli bližšie zoznámiť s jeho prevádzkou a otestovať jeho možnosti. Táto skúsenosť nám potvrdila, že ľadovec výborne zapadne do skladačky ponuky našej spoločnosti," uviedol Hlavatý.



"Našli sme silného partnera pre ďalší rozvoj strediska, ako aj garanta pre ďalšie zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. TMR vnímame ako lídra v tomto segmente v strednej a východnej Európe," skonštatoval po podpise zmluvy konateľ Mölltaler Gletscherbahnen Gesellschaft mbH & CO KG Heinz Schultz.



Prvé kroky spoločnosti TMR v stredisku Mölltaler Gletscher budú viesť k nastaveniu štandardov v oblastiach gastro a ďalších služieb. "Počas jedného až troch rokov by sme chceli na ľadovci nahradiť pôvodnú lanovku novou, ktorou by sme dokázali eliminovať poveternostné podmienky. Rovnako sa vďaka nášmu know-how chceme vyrovnať sa aj s ďalšími slabšími stránkami, ktoré sme v stredisku v uplynulej sezóne identifikovali. Keďže Mölltal má ideálne podmienky na lyžiarske tréningy na najvyššej úrovni, chceme sa zamerať aj na lyžiarske kluby a vrcholových športovcov," doplnil obchodný riaditeľ TMR Andrej Árendáš.



Lyžiarske stredisko Mölltaler Gletscher ponúka zjazdovky všetkých náročností. "Sezóna na ľadovci Mölltal trvá od polovice júna do nasledujúceho mája s výškou snehovej pokrývky v top sezóne až 450 centimetrov. Stredisko má zjazdovky pre začiatočníkov, ale aj terény pre pokročilých freeriderov. Lyžiarsky areál Ankogel Mallnitz sa nachádza 20 kilometrov od strediska Mölltaler Gletscher v národnom parku Hohe Tauern medzi Korutánskom a Salzburgom," dodal Galajda.