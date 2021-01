Vysoké Tatry/Liptovský Mikuláš 25. januára (TASR) - Spoločnosť Tatry mountain resorts prepustí 260 zamestnancov. TASR o tom informoval jej komunikačný manažér Marián Galajda s tým, že TMR tak reaguje na koronakrízou zatvorené prevádzky a zložitú situáciu v cestovnom ruchu.



V slovenských prevádzkach TMR by sa hromadné prepúšťanie malo dotknúť 180 zamestnancov, ktorí pracujú v horských strediskách, akvaparku a manažmente. „Ďalšiu skupinu predstavuje 80 zamestnancov, ktorí v spoločnosti končia svoje pôsobenie z dôvodu ukončenia pracovnej zmluvy na dobu určitú, ukončenia skúšobnej doby alebo odchodu do dôchodku,“ vysvetlil riaditeľ ľudských zdrojov TMR Marek Schwarz.



Spoločnosť pôsobí v štyroch krajinách Európy - na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a Rakúsku. Podľa slov predsedu predstavenstva TMR Igora Rattaja sa vlády v týchto krajinách stavajú rôzne k podpore cestovného ruchu. „Niekde sa nastavia opatrenia, ktoré platia a fungujú, niekde sa pravidlá menia každú chvíľu, ich realizácia vás stojí kopec peňazí, ktoré vám nikto nevráti a aj tak vás napokon vypnú. Musíme sa preto správať čo najzodpovednejšie, šetriť na nákladoch a to aj za cenu nepopulárnych opatrení. Ak stabilizujeme firmu teraz, jednoduchšie sa nadýchneme do doby a projektov, ktoré prídu po 'korone',“ uviedol Rattaj.



Spoločnosť TMR zamestnávala pred príchodom koronakrízy vo všetkých krajinách takmer 3500 osôb. Doterajšie zoštíhľovanie štruktúr sa dotklo všetkých stredísk a pozícií - od sezónnych zamestnancov až po manažment. Ako priblížil Galajda, po avizovanom prepúšťaní na Slovensku by v TMR malo pracovať 1100 zamestnancov, z toho 785 v slovenských prevádzkach.