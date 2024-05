Spoločnosť TOMRA Collection Slovakia napĺňa svoje

Bratislava 16. mája (OTS) - Úsilie spoločnosti TOMRA Collection Slovakia o udržateľnosť sa zďaleka nekončí pri zálohovaní nápojových obalov. Zodpovedný prístup k prírode pretavujú do každej oblasti, preto aj slovenský tím TOMRA Collection svoj servisný vozový park postupne zapĺňa elektrickými vozidlami, ktoré nahrádzajú benzínové či naftové automobily.Snaha o udržateľný prístup je hlboko zakorenená v DNA spoločnosti TOMRA. Jej hlavnou ambíciou je v čo najväčšej miere prispieť k optimalizácii využívania zdrojov planéty a zároveň minimalizovať environmentálnu stopu. Túto dlhodobú snahu sa usilujú naplniť vo všetkých oblastiach – či už ide o zálohovanie v rámci, teda zdokonalený proces, ktorý umožňuje zber a triedenie nápojových obalov bez kontaminácie inými druhmi odpadu, čo umožňuje ich recykláciu po podoby nových plastových fliaš a plechoviek, – ale aj ďalšie procesy, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií. Vo všetkých svojich činnostiach sa TOMRA usiluje o zodpovednejší a udržateľnejší prístup, v ktorom záleží na každom kroku, čím môže byť príkladom aj pre ostatné spoločnosti a jednotlivcov.Konkrétnym krokom pri, ku ktorému sa spoločnosť TOMRA zaviazala, je aj postupná dekarbonizácia flotily vozidiel. Doprava predstavuje až 72 % celkových priamych emisií spoločnosti, preto zohrávapri snahe o udržateľnejšiu prevádzku významnú úlohu. Juraj Otta, Country Manager TOMRA Collection Slovakia hovorí:Prvépribudli do tímu TOMRA Collection Slovakia začiatkom roka 2024. Ide o elektromobil Hyundai Kona a dvojicu „elektrobusov“ ID. Buzz od Volkswagen, ktoré využívajú technici presúvajúci sa na servisné prehliadky po Slovensku. Tieto vozidlá boli vybraté so zreteľom na zníženie environmentálnej stopy a využívajú ich zamestnanci, ktorí vozidlá používajú každodenne.Trojica prvých elektrických vozidiel je len začiatkom, ambíciou TOMRA Collection Slovakia je v priebehu najbližších rokov vymeniť servisný vozový park za elektriomobily.vysvetľujePrechod na elektromobilu je len jedným z cieľov, ktoré chce. Okrem dlhodobého zavádzania cirkulárneho hospodárstva a využívaniu obnoviteľných zdrojov sa zaviazala napríklad aj k zvyšovaniu zastúpenia žien vo vyššom manažmente spoločnosti či zlepšovaniu bezpečného pracovného prostredia.