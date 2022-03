Spoločnosť TotalEnergies nie je schopná ukončiť nákupy ruského plynu

Paríž 23. marca (TASR) - Francúzska spoločnosť TotalEnergies nemôže prestať nakupovať ruský zemný plyn ani po invázii Moskvy na Ukrajinu, pretože by si to vynútilo čiastočnú odstávku ekonomiky v Európe. Vyhlásil to v stredu generálny riaditeľ Patrick Pouyanne pre rádio RTL.



Francúzsky energetický gigant v utorok (22. 3.) oznámil, že do konca tohto roka prestane nakupovať ruskú ropu a ropné produkty. Pridal sa tak medzi poslednými k viacerým nadnárodných spoločnostiam, ktoré zastavili alebo obmedzili svoje operácie v Rusku.



Pouyanne však upozornil, že ukončením nákupu zemného plynu z Ruska by v skutočnosti odovzdali miliardy eur ruským investorom. Na rozdiel od ropy, ktorá sa dá ľahšie dopraviť z iných regiónov sveta, sa zemný plyn často dodáva potrubím priamo do jednotlivých krajín a ku klientom.



"Viem, ako nahradiť ropu a naftu," povedal Pouyanne pre rádio RTL, "ale neviem, ako to urobiť s plynom. Neviem, ako ho nahradiť, iný nie je k dispozícii a máme 25-ročné zmluvy, z ktorých sa neviem dostať."



Pokiaľ európske vlády neuvalia sankcie na ruský plyn, čo by spoločnostiam umožnilo odvolať sa na vyššiu moc a porušiť zmluvy, odstúpenie od existujúcich dohôd by si vyžadovalo, aby spoločnosť TotalEnergies zaplatila svojim ruským partnerom miliardové pokuty.



Pouyanne tiež varoval, že európska ekonomika by zaplatila vysokú cenu za embargo na ruský plyn. "Bez ruského plynu zastavíte časť európskej ekonomiky. Ak zastavíme ruský plyn, vieme, že v zime 2023 budeme mať problém, v januári budeme musieť prideľovať plyn nie pre domácnosti, ale pravdepodobne pre priemysel," skonštatoval Pouyanne.



Ďalej poznamenal, že Total náhle nezastaví všetky svoje ruské prevádzky, pretože do nich "investoval takmer 13 miliárd USD (11,79 miliardy eur) a budú pokračovať v prevádzke bez ohľadu na to, či odíde alebo nie".



Odchod by znamenal, že koncern týchto 13 miliárd USD dá Rusom, čo vyvoláva otázku, či prenechať tieto aktíva a obohatiť tak Rusov, ktorých Západ sankcionoval.



Pouyanne však dodal, že po invázii na Ukrajinu neexistuje pre Total v Rusku "žiadny budúci rast". Koncern "škrtol všetku budúcnosť, ktorú v Rusku budoval".



Rusko sa podieľalo 5 % na peňažných tokoch a 10 % na príjmoch Totalu.



TASR správu prevzala z AFP.



(1 EUR = 1,1024 USD)