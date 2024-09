Spoločnosť Tupperware Brands požiadala o ochranu pred veriteľmi

New York 18. septembra (TASR) - Americký výrobca plastových nádob pre domácnosť Tupperware Brands a niektoré z jeho dcérskych spoločností požiadali súd o ochranu pred veriteľmi. Dôvodmi sú klesajúci dopyt po kedysi ikonických nádobách na skladovanie potravín a rastúce straty. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Problémy spoločnosti sa vrátili po krátkom oživení počas pandémie, keď návrat k domácej kuchyni nakrátko vyvolal dopyt po farebných, vzduchotesných plastových nádobách. Postpandemický skok nákladov na suroviny, ako aj na pracovnú silu a dopravu, však tvrdo zasiahol marže Tupperware.



"V uplynulých rokoch finančnú pozíciu spoločnosti vážne ovplyvnilo náročné makroekonomické prostredie," uviedla v tlačovej správe generálna riaditeľka Laurie Goldmanová.



Spoločnosť odhaduje hodnotu svojich aktív na 500 miliónov (448,87 milióna eur) až jednu miliardu USD a záväzkov na jednu až 10 miliárd USD vo vyhlásení o bankrote na americkom konkurznom súde v okrese Delaware. To ukázalo tiež, že počet veriteľov sa pohybuje medzi 50.001 až 100.000.



Tupperware sa zruba štyri roky snažil dostať z problémov. Od 3. štvrťroka 2021 vykázal pokles tržieb šesť kvartálov po sebe. Jeho zákazníkmi boli totiž najmä domácnosti s nízkymi a strednými príjmami, ktoré tvrdo zasiahla vysoká inflácia.



V roku 2023 spoločnosť dokončila dohodu s veriteľmi o reštrukturalizácii svojich dlhových záväzkov a podpísala zmluvu s investičnou bankou Moelis & Co, aby jej pomohla preskúmať strategické alternatívy.



(1 EUR = 1,1139 USD)