Spoločnosť Turkish Airlines po takmer desaťročí obnovila lety do Líbye

Ankara 29. marca (TASR) - Turecká letecká spoločnosť Turkish Airlines obnovila lety do líbyjskej metropoly Tripolis po takmer desiatich rokoch od ich pozastavenia. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry AFP.



Riaditeľ tureckých aerolínií Bilal Eksi sa vo štvrtok zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli na medzinárodnom letisku Mitiga, slúžiacemu hlavného mestu Tripolis, pri príležitosti prvého letu do Líbye od roku 2015.



Spoločnosť Turkish Airlines lety do tejto vojnou zmietanej severoafrickej krajiny pozastavila pre bezpečnostné obavy.



"Sme radi, že môžeme opäť začať lietať do Líbye, s ktorou nás spájajú historické väzby. Budeme pokračovať v spájaní kultúr v Afrike, ako na mnohých kontinentoch," uviedol Eksi.



Hovorca spoločnosti pre agentúru AFP v piatok spresnil, že do Líbye sa bude lietať trikrát týždenne - v utorok, štvrtok a nedeľu.



Líbya je už roky rozdelená medzi súperiace vlády - jedna pôsobí na západe a druhá na východe. Každú podporujú dobre vyzbrojené milície a zahraničné vlády. Severoafrická krajina je v stave chaosu od roku 2011, keď bol počas povstania podporovaného NATO zvrhnutý a neskôr zabitý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí.



Turecko podporuje administratívu v Tripolise, ale šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan vo februári povedal, že Ankara čoskoro otvorí konzulát v meste Benghází vo východnej časti Líbye.