Spoločnosť Twitter ´už neexistuje´, je teraz súčasťou X Corp

San Francisco 12. apríla (TASR) - Spoločnosť Twitter prestala existovať samostatne a stala sa súčasťou novovytvorenej firmy s názvom X Corp. To vyvolalo špekulácie o tom, čo jej majiteľ Elon Musk zamýšľa s platformu sociálnych médií. Vyplýva to z dokumentu zo 4. apríla, ktorý bol predložený na súde v Kalifornii v súvislosti so žalobou proti spoločnosti a jej bývalému výkonnému riaditeľovi Jackovi Dorseymu. Tú ešte minulý rok podala konzervatívna aktivistka Laura Loomerová. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Nie je jasné, čo táto zmena znamená pre Twitter, ktorý zažil rozsiahlu prestavbu, odkedy kontroverzný americký miliardár minulý rok kúpil platformu za 44 miliárd USD (40,35 miliardy eur). Musk v minulosti uviedol, že kúpa Twitteru bola "urýchľovačom" na vytvorenie spoločnosti X, ktorú nazval "aplikáciou na všetko".



V stredu v rozhovore pre BBC povedal tiež, že sociálna platforma už takmer prekonala problémy so stratami, keďže väčšina jej inzerentov sa vrátila a agresívne snahy o znižovanie nákladov a masívne prepúšťanie začali prinášať ovocie.



Podľa Muska má Twitter v súčasnosti približne 1500 zamestnancov, čo je prudký pokles z "necelých 8000 zamestnancov", ktorých mal predtým, ako ho prevzal vlani v októbri.



Twitter po akvizícii poznačili chaos a neistota, keďže prepúšťanie zahŕňalo aj mnohých technikov, ktorí mali ma starosti opravy a prevenciu výpadkov služieb, uviedli zdroje pre agentúru Reuters. Minulý týždeň mal Twitter technické problémy, pričom tisícky užívateľov nemali prístup k svojim účtom. Bol to už šiesty veľký výpadok od začiatku roka, podľa internetovej skupiny NetBlocks.



Musk uznal niektoré chyby vrátane nedávnych výpadkov, ale povedal, že netrvali príliš dlho. Pripomenul, že Twitter zápasil s negatívnym peňažným tokom vo výške 3 miliárd USD, takže musel prijať drastické opatrenia s odkazom na jeho rozsiahle prepúšťanie.



"Ak veci pôjdu dobre, mohli by sme mať v tomto štvrťroku pozitívny cash-flow,“ povedal v rozhovore a dodal, že spoločnosť má v súčasnosti rekordne vysoký počet užívateľov.



Twitter po vstupe Muska zasiahol masívny pokles reklamy. Podľa nového majiteľa to bolo spôsobené cyklickým charakterom výdavkov na reklamu a niektoré z nich označil za "politické". Väčšina inzerentov sa však už vrátila, tvrdí.



Miliardár, ktorý je tiež šéfom výrobcu elektromobilov Tesla a spoločnosti SpaceX, povedal tiež, že nemá nikoho, kto by ho nahradil vo funkcii riaditeľa Twitteru.



Musk čelil kontrole zo strany investorov Tesly, pokiaľ ide o množstvo času, ktoré strávi prevádzkovaním platformy sociálnych médií. Podľa neho koniec tohto roka by "dobrý čas" na nájdenie nového generálneho riaditeľa Twitteru.



(1 EUR = 1,0905 USD)