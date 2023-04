Spoločnosť Unicorn Systems otvorila v Žiline vývojové centrum

Žilina 6. apríla (TASR) – Spoločnosť Unicorn Systems otvorila tento týždeň v Žiline nové vývojové centrum, ktoré ponúkne prácu desiatkam IT špecialistov.



Podľa produkčného riaditeľa Unicorn Systems SK Petra Zdráhala je cieľom spoločnosti obsiahnuť trh IT sektora, kde sú potenciálne nové personálne kapacity, prípadne možnosť ich vychovať. "Logicky aj logisticky sme vybrali Žilinu. Máme tu partnerov, konkurenciu, ale aj klientov a zároveň vedomostný potenciál študentov technických odborov," povedal.



"Chceme pokračovať v spolupráci so Žilinskou univerzitou a investovať do mladých talentov z regiónu. Či už je to v oblasti dodávok našich energetických produktov alebo v oblasti cloudov, čo je v súčasnosti akcentovaná téma," uviedol riaditeľ Unicorn Systems SK Tomáš Hudec.



Unicorn Systems spolupracuje so Žilinskou univerzitou od minulého roka. Študenti majú možnosť absolvovať technologický akreditovaný predmet, ktorý spoločnosť zastrešuje aj personálne. "Oceňujem, že tu máme spoločnosť, ktorá vytvorila vzdelávací program. Postavili sme s Unicornom predmet, ktorý sa nikde na Slovensku nevyučuje. Študenti majú o tento predmet záujem a oceňujú, že ich učia ľudia z praxe," podotkol vedúci Katedry informačných sietí Fakulty informatiky Žilinskej univerzity Pavel Segeč.



Unicorn Systems je európska spoločnosť, na trhu pôsobí od roku 1990. Poskytuje informačné systémy a riešenia z oblasti informačných a komunikačných technológií.