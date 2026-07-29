< sekcia Ekonomika
Spoločnosť Uniper podpísala dlhodobú zmluvu o dodávkach LNG z Kanady
Kontrakt počíta s odberom dvoch miliónov ton LNG ročne v období až 20 rokov.
Autor TASR
Berlín 29. júla (TASR) - Spoločnosť Uniper, najväčší obchodník so zemným plynom v Nemecku, v stredu podpísala dlhodobú zmluvu o dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) z Kanady. Kontrakt počíta s odberom dvoch miliónov ton LNG ročne v období až 20 rokov, oznámila spoločnosť. Prvé dodavky z pripravovaného projektu Ksi-Lisims v Britskej Kolumbii by mali prísť v roku 2032. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podpis zmluvy sa uskutočnil na kanadskom veľvyslanectve v Berlíne za účasti ministerky hospodárstva a energetiky Katheriny Reicheovej. Dohoda predstavuje ďalší dôležitý míľnik v úsilí o vybudovanie odolného, diverzifikovaného a dlhodobého portfólia LNG, uviedla spoločnosť Uniper vo vyhlásení.
Nemecký štátny dovozca plynu, spoločnosť Sefe, koncom mája podpísal s kanadskou stranou memorandum o porozumení týkajúce sa dodávok LNG. Spolkové ministerstvo hospodárstva v tom čase uviedlo, že Nemecko by malo získať prvý plyn začiatkom tretej dekády 21. storočia a dodávky by mali pokračovať až 20 rokov.
Podpis zmluvy sa uskutočnil na kanadskom veľvyslanectve v Berlíne za účasti ministerky hospodárstva a energetiky Katheriny Reicheovej. Dohoda predstavuje ďalší dôležitý míľnik v úsilí o vybudovanie odolného, diverzifikovaného a dlhodobého portfólia LNG, uviedla spoločnosť Uniper vo vyhlásení.
Nemecký štátny dovozca plynu, spoločnosť Sefe, koncom mája podpísal s kanadskou stranou memorandum o porozumení týkajúce sa dodávok LNG. Spolkové ministerstvo hospodárstva v tom čase uviedlo, že Nemecko by malo získať prvý plyn začiatkom tretej dekády 21. storočia a dodávky by mali pokračovať až 20 rokov.