Spoločnosť United Airlines si objednala rekordný počet lietadiel

New York 29. júna (TASR) - Spoločnosť United Airlines v utorok oznámila najväčšiu objednávku vo svojej histórii - až 270 nových lietadiel od výrobcov Boeing a Airbus. To signalizuje, že jeden z najväčších dopravcov v USA počíta s rastom domáceho dopytu po pandémii nového koronavírusu.



Konkrétnejšie, americký dopravca plánuje kúpiť 200 lietadiel Boeing a 70 lietadiel Airbus v hodnote 35,4 miliardy USD (29,78 miliardy eur) podľa katalógových cien. Pri veľkých objednávkach však letecké spoločnosti väčšinou platia oveľa menej, ako je katalógová cena. Vedenie United označilo túto objednávku za medzník symbolizujúci radikálne zlepšenie vyhliadok na cestovanie vďaka očkovaniu proti ochoreniu COVID-19.



Napriek tomu sa očakáva, že United aj ďalšie významné letecké spoločnosti vykážu opäť kvartálnu stratu za obdobie apríl - jún 2021, v dôsledku obmedzení na zastavenie pandémie, ktorá už viac ako rok devastuje leteckú dopravu a cestovný ruch.



Riaditeľ United Scott Kirby skonštatoval, že počet služobných ciest je stále zhruba o 60 % nižší ako pred pandémiou, a v prípade ciest do zahraničia je to ešte horšie.



Kirby počas konferenčného hovoru s novinármi načrtol, ako vedenie spoločnosti na začiatku pandémie v marci a apríli minulého roka vypracovalo stratégiu, ktorá United skutočne umožnila urobiť správne krátkodobé a dlhodobé rozhodnutia. Nekomentoval pritom situáciu okolo tzv. variantu delta, ktorý sa rýchlo šíri v mnohých častiach sveta, čo vedie k obnoveniu niektorých obmedzení.



Najväčšie zastúpenie v rámci objednávky United majú modely Boeing 737 MAX. Spoločnosť si objednala až 150 kusov týchto strojov, ktoré sa stále podrobujú testom v rámci detailného sledovania po 20-mesačnom uzemnení v súvislosti s dvoma tragickými nehodami. Objednávka je tak víťazstvom Boeingu, ktorý má dodať spoločnosti aj 50 lietadiel Boeing 737 MAX 8, zatiaľ Airbus len 70 lietadiel A321neo. Všetky tri modely sú užšie lietadlá, ideálne na domáce linky a lety na kratšie vzdialenosti, ktoré boli obnovené medzi prvými po zmiernení cestovných obmedzení.



Stan Deal, prezident a výkonný riaditeľ Boeing ocenil objednávku ako prejav dôvery. A obchodný riaditeľ spoločnosti Airbus Christian Schere zdôraznil, že model A321neo ponúka bezkonkurenčné schopnosti, ekonomickú prevádzku a prívetivé prostredie pre cestujúcich.



Model Airbus aj nová generácia lietadla 737 MAX sú väčšie ako predchádzajúce verzie týchto strojov, čo je obzvlášť výhodné pre zvýšenie kapacity letov z New Yorku, San Francisca a iných letísk, kde je pridanie ďalších liniek ťažké alebo nemožné.



Predstavitelia United uviedli, že zaznamenali nedávno aj signály o zvýšení rezervácií služobných ciest. Veria tiež v oživenie medzinárodného cestovania a odhadujú, že leto 2022 bude pravdepodobne prelomové a „rekordné", keď si americkí zákazníci budú chcieť vynahradiť obmedzenia počas pandémie a navštíviť Európu a Áziu.



(1 EUR = 1,1888 USD)