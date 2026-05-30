Spoločnosť Universal Music Group odmietla miliardovú ponuku
Autor TASR
Londýn 30. mája (TASR) - Nadnárodná spoločnosť Universal Music Group (UMG), gigant v oblasti zábavného priemyslu, ktorá stojí za Taylor Swiftovou, Sabrinou Carpenterovou či Kendrickom Lamarom, odmietla ponuku na prevzatie v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, pretože táto iniciatíva ju „výrazne podhodnocuje“. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.
UMG, ktorá zastupuje aj Arianu Grande, Billie Eilish a The Weeknd, v piatok odmietla ponuku v hodnote približne 65 miliárd dolárov od americkej investičnej spoločnosti Pershing Square.
„Spoločnosť UMG si vďaka jasnej vízii a dôslednej exekutíve vybudovala v hudobnom priemysle bezkonkurenčné postavenie. Predstavenstvo má plnú dôveru v predsedu a generálneho riaditeľa Luciana Graingea a v schopnosť jeho tímu zabezpečiť udržateľný rast a nepretržité vytváranie hodnoty pre všetkých akcionárov,“ uviedla predsedníčka predstavenstva UMG Sherry Lansingová.
Návrh prvýkrát predložila investičná spoločnosť 7. apríla, pričom už vlastní podiel v Universale. Hudobná spoločnosť uviedla, že táto ponuka nie je v „najlepšom záujme“ jej akcionárov, umelcov a skladateľov. Medzi hlavných interpretov, ktorých UMG zastupuje, patria aj Jonas Brothers, John Legend a Noah Kahan. Spoločnosť zastrešuje tiež hudobné vydavateľstvá a značky ako EMI, Republic Records a Capitol Music Group.
„Zaväzujeme sa zostať lídrom v tomto odvetví tým, že budeme priťahovať najväčšie talenty z celého sveta, prehlbovať angažovanosť fanúšikov na globálnej úrovni a podporovať inovácie. Kľúčovým prvkom tohto poslania je vytváranie prostredia, ktoré podporuje ľudskú tvorivosť, chráni umelcov, skladateľov a podnikateľov, pričom rozširuje možnosti rastu a úspechu,“ vyhlásil Grainge.
Universal Music Group je najväčšia hudobná spoločnosť na svete. So spoločnosťami Sony Music Entertainment a Warner Music Group tvorí tzv. „veľkú trojku“ hudobných vydavateľstiev.
