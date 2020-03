Spoločnosť v Skalici investovala 400.000 eur do testovacieho centra

Skalica 10. marca (TASR) – Približne 400.000 eur investovala do modernizácie svojho testovacieho centra v Skalici spoločnosť Protherm Production. Investícia bola vynaložená hlavne do testovacích súprav na testovanie hydraulických modulov a komponentov.



Závod v Skalici patrí medzi top producentov vykurovacích zariadení v Európe. Jeho testovacie centrum veľmi úzko spolupracuje najmä s vývojovým oddelením. Zabezpečuje životnostné a vývojové testy pre kotly, prietokové ohrievače vody, hydraulické komponenty i samotné hydraulické moduly. "Investovali sme najmä do automatizácie a modernizácie testovacích zariadení na testy životnosti,“ uviedol šéf testovacieho centra Miroslav Ambrús.



V roku 2015 prešlo testovacie centrum kompletnou rekonštrukciou za viac ako 1,3 milióna eur. Jeho rozširovanie v súčasnosti veľmi úzko súvisí s rozširovaním výroby, s rastúcimi kompetenciami vývojového oddelenia a modernizáciou celého výrobného procesu. "Technológie idú neustále dopredu. Sme nútení modernizovať nielen z dôvodu narastajúcich kompetencií, ale aj z dôvodu konkurencieschopnosti, bezpečnosti práce či trvalej udržateľnosti," doplnil Ambrús. V súčasnosti v testovacom centre pracuje osem stálych zamestnancov a umožňuje taktiež študentskú prax a stáže.



Súčasťou testovacieho centra sú viaceré špecializované miestnosti ako laboratórium pre certifikačné merania, serial-conformity testy či zvuková a klimatická komora. Pri vývojových testoch nových produktov ročne otestujú približne 100 kotlov. Na testoch životnosti sa otestuje približne desať kusov kotlov ročne, pričom doba trvania jedného testu môže byť aj viac ako pol roka. Testy životnosti hydraulických modulov trvajú v priemere päť až jedenásť týždňov.