Spoločnosť Verizon Communications zaznamenala pokles zisku

New York 22. apríla (TASR) - Americká spoločnosť Verizon Communications oznámila za 1. štvrťrok 2024 pokles zisku, ale menší, ako jej predpovedali analytici. Tržby spoločnosti pritom mierne vzrástli, ale zaostali tiež za odhadmi Wall Street. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Zisk najväčšej telekomunikačnej spoločnosti v USA sa za tri mesiace do konca marca 2024 znížil na 4,72 miliardy USD (4,43 miliardy eur) alebo 1,09 USD na akciu z 5,02 miliardy USD alebo 1,17 USD/akciu v rovnakom období minulého roka.



Upravený zisk bez mimoriadnych položiek dosiahol 1,15 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 1,12 USD/akcia.



Tržby spoločnosti za 1. štvrťrok vzrástli o 0,2 % na 32,98 miliardy USD z 32,91 miliardy USD v minulom roku. To je mierne pod odhadom na úrovni 33,23 miliardy USD.



Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v sledovanom období stúpol na 12,1 miliardy USD z 11,9 miliardy USD pred rokom.



V roku 2024 spoločnosť očakáva zisk na akciu v pásme 4,50 až 4,70 USD. Tento výhľad naznačuje dôveru v stratégiu spoločnosti a budúcu výkonnosť.



(1 EUR = 1,0653 USD)