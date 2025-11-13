< sekcia Ekonomika
VEĽKÉ PREPÚŠŤANIE: Spoločnosť Verizon zruší 15.000 pracovných miest
Podľa svojej výročnej správy mala spoločnosť Verizon na konci roka 2024 v USA približne 100.000 zamestnancov.
Washington 13. novembra (TASR) - Americká telekomunikačná spoločnosť Verizon plánuje v rámci reštrukturalizácie zrušiť približne 15.000 pracovných miest. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na zdroj oboznámený so záležitosťou.
Najrozsiahlejšie prepúšťanie v histórii spoločnosti by malo zasiahnuť približne 15 % jej zamestnancov. Rozhodnutie by mala spoločnosť oficiálne oznámiť budúci týždeň. Prepúšťanie zasiahne zamestnancov vo vedúcich pozíciách, ktorí nie sú členmi odborov, uviedol zdroj agentúry Reuters. Generálny riaditeľ spoločnosti Dan Schulman minulý mesiac uviedol, že Verizon potrebuje zásadné zmeny s dôrazom na zníženie nákladov. Stratégia, ktorá sa príliš spolieha na zvyšovanie cien bez rastu počtu predplatiteľov, nie je udržateľná, povedal Schulman.
Podľa svojej výročnej správy mala spoločnosť Verizon na konci roka 2024 v USA približne 100.000 zamestnancov. Verizon bojuje s rastúcou konkurenciou, keďže rast počtu predplatiteľov sa spomaľuje a klesá aj ochota zákazníkov platiť za prémiové služby.
