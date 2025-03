Spoločnosť Virgin Group chce byť rivalom Eurostar

Londýn 10. marca (TASR) - Spoločnosť Virgin Group, konglomerát založený britským podnikateľom Richardom Bransonom, v pondelok oznámila, že hľadá prostriedky na vlakovú dopravu cez tunel pod Lamanšským prielivom, ktorá by konkurovala Eurostar. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Virgin Group potvrdila, že chce získať 700 miliónov libier (832,46 milióna eur) v nádeji, že v roku 2029 spustí vlastnú vysokorýchlostnú vlakovú dopravu z Londýna do Paríža a ďalších veľkých miest v Európe.



"Trasa cez prieliv je zrelá na zmenu a mala by prospech z konkurencie," povedal hovorca Virgin Group a poukázal pritom na skúsenosti skupiny v odvetví vlakovej dopravy a v budovaní globálne úspešných firiem zameraných na cestovanie. Dodal, že skupina "hľadá investície od rovnako zmýšľajúcich partnerov".



Virgin Group prevádzkovala franšízu Virgin Trains v Británii v rokoch 1997 až 2019.



Eurostar je jediným prevádzkovateľom osobnej železničnej dopravy cez Lamanšský prieliv od otvorenia podmorského tunela pred takmer 31 rokmi, pričom predchádzajúce konkurenčné ponuky narážali na prekážky, ako je obmedzená kapacita staníc a regulácia.



"Vítame rozvoj železničných služieb v Európe," uviedol v pondelok Eurostar v reakcii na oznámenie spoločnosti Virgin.



"Už roky pôsobíme v konkurenčnom prostredí a konkurujeme aerolinkám, trajektom a autobusom. Stále máme spoločnú výzvu s našimi budúcimi železničnými konkurentmi: presvedčiť viac cestujúcich, aby si vybrali vlak," dodala spoločnosť vo vyhlásení.



Minulý rok cestovalo s Eurostarom rekordných 19,5 milióna pasažierov, čo je o takmer 5 % viac ako v roku 2023. Prispela k tomu však aj olympiáda v Paríži.



V predchádzajúcich rokoch si však mnohí cestujúci zvolili radšej lietadlo ako Eurostar, pretože jeho ceny sú podľa prieskumu zverejneného v decembri príliš vysoké.



(1 EUR = 0,84088 GBP)